تناولوا هذه المنتجات الغذائية لدعم متانة العظام والمفاصل

شدّدت خبيرة التغذية الروسية الدكتورة مارغاريتا كوروليوفا على أنه من الضروري تناول منتجات تحتوي على الكالسيوم والمغنيسيوم من أجل تقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام.

ووفقاً لها، يمكن الحصول على الكالسيوم والمغنيسيوم من الخضار الورقية الطازجة: البقدونس والريحان والجرجير. كما أن الملفوف يحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم وكذلك بيض الدجاج والجبن.

وتنصح بإضافة الأسماك المحتوية على فيتامين D3 إلى النظام الغذائي، لأنه ينظّم عملية التمثيل الغذائي للفوسفور والكالسيوم والمغنيسيوم ويحافظ على متانة نسيج العظام.

وتُضيف من الضروري ممارسة كبار السن النشاط البدني.

وتقول: “يجب على الإنسان أن يحافظ على النشاط البدني. لأنه فقط بفضل عمل العضلات تصبح العظام متينة. فإذا لم تعمل العضلات يمكن أن تبدأ لدى الشخص هشاشة العظام حتى في حال التزامه بنظام غذائي صحي يحتوي على الكالسيوم والمغنيسيوم”.

ومرض هشاشة العظام يُصيب الأنسجة الضامة، وغالباً ما يتأثر العمود الفقري وعظام الأطراف العليا والسفلى. وتؤدي الإصابة بهذا المرض إلى فقدان العظام لمتانتها، ما يزيد من خطر حدوث الكسور وتكرّرها.