تناول الحليب يزيد من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا

يعد سرطان البروستاتا أكثر أنواع السرطان تشخيصًا بين الذكور وثاني سبب رئيسي للوفاة المرتبطة بالسرطان بين الرجال، الطب الحديث لا يزال غير مؤكد ما الذي يسبب سرطان البروستاتا بالضبط، تمامًا مثل أي شكل آخر من أشكال المرض ، يتطور سرطان البروستاتا على المستوى الخلوي بسبب التغيرات والطفرات في الحمض النووي، معظم الطفرات الجينية المرتبطة بسرطان البروستاتا التي تظهر عند الرجال ليست موروثة ولكنها مكتسبة في مرحلة ما خلال حياة المرضى، وفقا لما نشره موقع ” eatthis”.

إذن ، ما هي بعض عوامل الخطر الخارجية التي تم تحديدها والتي قد تجعل الرجل أكثر عرضة للإصابة بسرطان البروستاتا؟ حوالي 60٪ فقط من جميع تشخيصات سرطان البروستاتا تكون بين الرجال الأكبر من 65 عامًا، عامل خطر آخر محتمل هو السمنة، وجدت بعض الأبحاث أن السمنة في منطقة البطن مرتبطة بشكل أكثر عدوانية من سرطان البروستاتا، ذكرت إحدى الدراسات أن الرجال الأرامل أكثر عرضة للإصابة بنوع متقدم من سرطان البروستاتا.

المزيد من الحليب قد يسبب مشاكل في البروستاتا:

هناك الكثير مما يعجبك في الحليب، إنه مليء تمامًا بالفيتامينات والمعادن الأساسية ، وهو رائع لصحة العظام ، ويحتوي على بروتين قوي ، تشير نتائج هذه الدراسة الجديدة إلى أن شرب الحليب يرتبط بزيادة خطر الإصابة بسرطان البروستاتا .

أفاد مؤلفو الدراسة أن الرجال الذين يتناولون كميات كبيرة من حليب الألبان بشكل معتاد يواجهون خطرًا مرتفعًا للإصابة بسرطان البروستاتا مقارنة بالرجال الآخرين الذين يشربون كميات أقل من الحليب، وبشكل أكثر تحديدًا ، وجد البحث أن الرجال الذين يشربون حوالي 430 جرامًا من منتجات الألبان يوميًا (1.75 كوبًا من الحليب) أظهروا خطرًا أكبر بنسبة 25٪ للإصابة بسرطان البروستاتا مقارنة بالرجال الآخرين الذين يشربون كميات أقل من الحليب يوميًا (حوالي نصف كوب أسبوعيًا)، كانت مخاطر الإصابة بسرطان البروستاتا بين من يشربون الحليب يوميًا أعلى مقارنةً بالرجال الذين يتجنبون منتجات الألبان تمامًا.

تم ربط الكالسيوم بسرطان البروستاتا في الماضي ، وتحتوي منتجات الألبان مثل الحليب على أطنان من الكالسيوم ، يقول فريق البحث إنهم لم يلاحظوا أي ارتباط على الإطلاق بين زيادة خطر الإصابة بسرطان البروستاتا وتناول الكالسيوم غير المصنوع من منتجات الألبان ، في حين أنه من الواضح أن شيئًا ما في الحليب مرتبط بتطور سرطان البروستاتا فهو ليس مجرد الكالسيوم.

تضيف النتائج التي توصلنا إليها وزنًا مهمًا إلى الأدلة الأخرى التي تربط منتجات الألبان ، بدلاً من الكالسيوم غير المصنوع من منتجات الألبان ، كعامل خطر قابل للتعديل لسرطان البروستاتا، ومن المثير للاهتمام ، أنه لم تُلاحظ أي ارتباطات بين مخاطر الإصابة بسرطان البروستاتا وتناول الجبن والزبادي.

حل لغز اللبن:

قالت الدراسة، إن أحد التفسيرات هو أن منتجات الألبان ، أو بعض عوامل الخطر غير المعروفة المرتبطة ارتباطًا وثيقًا ، ترتبط سببيًا بخطر الإصابة بسرطان البروستاتا، ويعتقد مؤلف الدراسة أن الهرمونات الجنسية الموجودة في حليب الألبان قد تكون متورطة،فمعظم أبقار الألبان المرضعة (حتى 75٪) حامل ، وسرطان البروستاتا مجرد سرطان مستجيب للهرمونات، علاوة على ذلك ، وجدت الأبحاث السابقة أن تناول منتجات الألبان والبروتينات الحيوانية الأخرى يرتبط بمستويات أعلى من هرمون معين في الدم (IGF-1) ، ويعتقد أن IGF-1 يدعم نمو بعض أنواع السرطان ، بما في ذلك سرطان البروستاتا.

حذر مؤلفو الدراسة من أن النتائج التي توصلوا إليها لا تؤكد أن حليب الألبان يسبب سرطان البروستاتا ، فقط أن هناك ارتباطًا بين تناول الحليب وزيادة خطر الإصابة بسرطان البروستاتا، هناك حاجة إلى مزيد من البحث في نهاية المطاف قبل الاتفاق على أي استنتاجات نهائية.

ومع ذلك، لا يزال الباحثون يقولون إنه ربما تكون فكرة حكيمة للرجال الذين لديهم تاريخ عائلي من الإصابة بسرطان البروستاتا أن يفكروا مرتين قبل تناول كميات معتدلة من حليب الألبان، إذا كنت تعتقد أنك معرض لخطر أعلى من المتوسط ​​، ففكر في بدائل الصويا والشوفان والكاجو وأنواع الحليب الأخرى غير الألبان.