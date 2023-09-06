فوائد صحية مذهلة لتناول الشوفان

يستغرق الشوفان المصنوع من الحبوب الكاملة وقتًا أطول للطهي، لكنه صحي ومفيد أكثر من الشوفان سريع التحضير المتوافر في الأسواق والذي يتم معالجته بدرجة عالية تفقده بعض خصائصه المهمة. يتم استهلاك الشوفان كوجبة فطور صباحية على شكل عصيدة بعد غليها في الماء الساخن أو الحليب، وفقًا لما نشره موقع The Quint.

يستخدم الشوفان أيضًا في صنع الكعك والمخبوزات، ويتميز الشوفان بأنه مغذ للغاية بسبب وجود الألياف عالية الجودة بالإضافة إلى الأحماض الأمينية، إلى جانب الفوائد التالية:

1. غني بمضادات الأكسدة

يحتوي الشوفان على مضادات الأكسدة، مثل الأفينانثراميدات والبوليفينول وحمض الفيروليك. توفر خصائص الشوفان المضادة للأكسدة تأثيرات مضادة للالتهابات للجسم وتعزز تدفق الدم عن طريق توسيع الأوعية الدموية.

2. يقلل من مخاطر أمراض القلب والسكري

يساعد الشوفان على خفض مستويات الكوليسترول الضار LDL ويساعد على منع حدوث أمراض القلب. يحتوي الشوفان على البيتا جلوكان، الذي يساعد على زيادة إفراز الصفراء الغنية بالكوليسترول، ما يعيق دوران الكولسترول السيئ في الدم، ما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري.

3. يخفف الإمساك

يساعد محتوى الألياف الموجودة في الشوفان على تخفيف الإمساك. تعمل الألياف بشكل رائع على عملية الهضم وتحسن أيضًا من مشاكل الإمساك بسبب تأثيرها الملين الطبيعي. يمتص محتوى الألياف الماء الموجود في الجسم ما يساعد على إضافة حجم كبير إلى البراز، ما يسرع مروره عبر الجهاز الهضمي.

4. تعزيز إنقاص الوزن

يساعد بيتا جلوكان في الشوفان على تأخير الوقت الذي تستغرقه المعدة لإفراغ الطعام ما يعطي شعورًا بالشبع لفترات أطول. يعزز الشوفان إطلاق ببتيد YY، وهو هرمون يتم إنتاجه في الأمعاء عند تناول الطعام. يساعد ببتيد YY على توفير الشعور بالرضا بعد تناول الوجبة، ما يجعل الشخص يستهلك سعرات حرارية أقل وبالتالي يساعد على فقدان الوزن.

5. يساعد في العناية بالبشرة

يوجد الشوفان في العديد من العناصر التي تفيد في العناية بالبشرة. يساعد الشوفان المطحون ناعمًا في حماية البشرة وعلاج الحكة والتهيج في مختلف الأمراض الجلدية، حيث تعمل المنتجات الجلدية التي تحتوي على الشوفان على تحسين أعراض الأكزيما غير المريحة.