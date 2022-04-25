تناول الغريب فروت بانتظام يعود بمنافع سحرية على الجسم

الغريب فروت هي واحدة من الفواكه التي إمّا أن تحبها أو تكرهها.

لكن، اذا كنت من محبي هذه الفاكهة الحمضية، فأنت تزوّد جسمك بشحنة من الفوائد من خلال تناولها بانتظام.

جميع الحمضيات جيدة للصحة، غير أن الغريب فروت تتربع على رأس القائمة نظرًا لمنافعها الصحية.

الغرايب فروت غنية بعناصر غذائية عدة

تعدّ هذه الفاكهة عالية المغذيات ومنخفضة السعرات الحرارية على السواء. ومع العلم أنّ الفواكه تمتلك سعرات حرارية أعلى من تلك التي تحتويها الخضار، تحتوي الغرايب فروت على سكر طبيعي أقل من معظم الفواكه.

على غرار باقي الحمضيات، الغرايب فروت غنية بالفيتامين C، لكنّ منافعها لا تقتصر على ذلك. اذ انها مصدر جيد للألياف والفيتامين A وحمض الفوليك. كما أنها غنية بمضادات الأكسدة التي تساعد على تخفيف الالتهابات في كل أجزاء الجسم.

الغرايب فروت تساعد على خسارة الوزن

أثبتت الدراسات أنّ إضافة الغرايب فروت الى النظام الغذائي يمكنها أن تساعد في خسارة الوزن. وترجع هذه الفائدة الى احتواء الفاكهة الحمضية على كمية من الألياف التي تساعد على الشعور بالشبع، بالاضافة الى قلة السعرات الحرارية، ومحتوى المياه العالي.

وأي نوع من الطعام قليل السعرات الحرارية والذي يساعد على اشباع شعور الجوع، يعدّ مساعدة ممتازة في عملية خسارة الوزن.

تساهم في تعزيز صحة القلب

أظهرت عدة دراسات أن الغرايب فروت تعزّز صحة القلب، وتقلل من فرص الاصابة بأمراض القلب. اذ تعمل هذه الفاكهة على تخفيض مستويات الكولسترول، لا سيما الكولسترول الضار أو LDL.

وتعود هذه الفائدة الى البوتاسيوم الموجود في الغرايب فروت الذي يخفض ضغط الدم، والمحتوى العالي من الألياف الذي يساهم في تخفيف نسبة الكولسترول.

تخفّف من تشكّل حصى الكلى

اذا اختتبرت يومًا الحصى في الكلى، فأنت تعرف جيدا العذاب الذي تسببه هذه الحالة الصحية.

وتتكون هذه الحصى عندما تتكدس البقايا اوالفضلات في الكلى ما يسبب انسدادًا في مجرى البول. كما أن المسبب الرئيس لحصى الكلى هو أكسالات الكالسيوم، وحمض السيتريك الموجود في الغريب فروت يساعد على ازالة الكالسيوم من الجسم، وزيادة الحموضة في البول الامر الذي يخفض تشكّل الحصى في الكلى.