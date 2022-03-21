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تناول الفول السوداني يحمي الوظائف العقلية فى مرحلة الشيخوخة

منذ 36 دقيقة
الفول السوداني

الفول السوداني

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دائماً ما يحذر الاطباء من المكسرات بسبب وجود كميات من الكوليسترول والزيوت الضاره، ولكن ما لم يكن متوقع ان تناول المكسرات له فوائد كثيرة لصحة الإنسان، وليس المقصود المكسرات مرتفعة السعر فقط، لكن السوداني أيضا على رأس قائمة المكسرات المفيدة.
وكشفت دراسة حديثة من جامعة جنوب استراليا، أن تناول الفول السوداني وغيره من المكسرات يساعد فى الحفاظ على صحة المخ لفترة أطول، ويحمي الوظائف العقلية والادراكية فى مرحلة الشيخوخة.
وأوضحت الدراسة أن تناول أكثر من 10 جرامات “ملعقتين صغيرتين” من المكسرات يومياً يساعد كبار السن فى تحسين وظائفهم الإدراكية بنسبة تصل إلى 60% بالمقارنة بالأشخاص الذين لا يتناولون المكسرات، حيث تحتوى المكسرات على نسبة عالية من الدهون الصحية والبروتينات والألياف، كما أنها تخفض الكوليسترول وتحسن الصحة الإدراكية.
وكانت دراسات سابقة قد توصلت إلى فوائد أخرى لتناول المكسرات، من بينها الوقاية من مخاطر السكتة القلبية، وسرطان البروستات، وسرطان المعدة، وزيادة مقاومة الجسم للالتهابات والأمراض المختلفة.
ومن الأطعمة التى تحمي الصحة العقلية أيضاً الأطعمة الغنية بالفلافونيد مثل بعض الفواكه والخضار كالفلفل، والبرتقال، والفراولة والتوت.

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