تناول زيت جوز الهند مفيد لطفلك.. بعض النصائح للامهات

عرف أن استخدام زيت جوز الهند يكون للطبخ وترطيب البشرة وتزييت الشعر في المناطق الاستوائية، تظهر الأبحاث أن تناول زيت جوز الهند مفيد للأطفال، إذا كنت ترغب في تجربة زيت جوز الهند للأطفال، فاستخدمه بكميات صغيرة إذا لم يكن لديهم من قبل.

لكن قبل إطعام طفلك بزيت جوز الهند، استشر طبيب الأطفال إذا كان لدى طفلك تاريخ عائلي من حساسية جوز الهند أو لديه حساسية من المكسرات مثل البندق.

ما هي الفوائد الصحية لطفلك في حالة تناوله لزيت جوز الهند؟

صحة الأسنان:

يقترح الدكتور دارمين برادي، الباحث في جمعية علم الأحياء الدقيقة، استخدام زيت جوز الهند المعدل بالإنزيم في منتجات صحة الأسنان كبديل للإضافات الكيميائية، ويمكن أن يكون زيت جوز الهند بديلاً طبيعياً لمحاربة البكتيريا التي تسبب تسوس الأسنان، قد يساعد فرك بضع قطرات من زيت جوز الهند على أسنان الأطفال على علاج الكثير من مشاكل الأسنان التي قد تصيب أسنان الطفل، وذلك بحسب موقع “momjunction”.

مرطب لبشرة الطفل:

تتطلب مشاكل البشرة مثل الإكزيما ترطيباً منتظماً، ومن المهم الحفاظ على رطوبة الجلد في الأكزيما، ويمكن أن يعمل زيت جوز الهند كمرطب لتوفير الراحة.

طارد للحشرات:

وفقاً لدراسة بحثية، يحتوي زيت جوز الهند على أحماض دهنية تعمل كطارد للحشرات التي تصيب شعر الأطفال مثل القمل وغيرها من الحشرات.

صحة الشعر:

يمكن أن يساعد زيت جوز الهند في ترطيب فروة الرأس، تمامًا مثل الجلد. تشير الأبحاث إلى أنه يمكن أن يرطب الشعر للأطفال الذين يعانون من الشعر الخشن.

صحة الجلد:

يحتوي زيت جوز الهند على خصائص مضادة للفطريات والميكروبات والبكتيريا يمكن أن توفر الراحة لحب الشباب أو الجروح أو الإصابات على الجلد ، فإن تدليك جسم الطفل بزيت جوز الهند مفيد، ويمكنك وضع بضع قطرات من زيت جوز الهند برفق على منطقة الجرح أو الطفح الجلدي و يساعد في عملية الشفاء.

صحة الدماغ والقلب:

قد تكون الأحماض الدهنية في زيت جوز الهند مفيدة للدماغ والقلب.