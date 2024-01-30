تناول فاكهة الكيوي يساعد على تعزيز الصحة العقلية

أفادت دراسة حديثة نشرتها المجلة البريطانية للتغذية (British Journal of Nutrition)، عن فوائد مذهلة لفاكهة “الكيوي” على الصحة العقلية للإنسان.

وكشفت الدراسة أن استهلاك ثمار الكيوي يمكن أن يحسن الصحة العقليّة، وتحديدًا المزاج والحيوية، في 4 أيام فقط، وتناول فيتامين C ارتبط بتحسين المزاج، والحيوية، وبانخفاض مستوى الاكتئاب، في اضطراد عكسي مع زيادة الاكتئاب والضعف الإدراكي عند افتقاد الفيتامين “سي”.

كما أظهرت الدراسة أن تناول حبتين من الكيوي يوميًا لمدة 4 أيام فقط، يُعزز هذا التأثير الإيجابي إلى احتواء فاكهة الكيوي على كمية عالية من فيتامين “سي” الذي يُعد مضادًا للأكسدة، ويُساعد على حماية الدماغ من التلف، وتحسين تدفق الدم إلى الدماغ، تعزيز إنتاج الناقلات العصبية، مثل: السيروتونين والدوبامين.

وقال الدكتور بن فليتشر، وهو المؤلّف الرئيسيّ للدراسة، إن “هذا يساعدنا على فهم أن ما نأكله يمكن أن يكون له تأثير سريع نسبياً على ما نشعر به”.

وأضاف فليتشر: “كان المشاركون يتمتعون بصحة عقليّة صحيّة نسبيّاً في البداية، وكان لديهم هامش صغير للتحسّن؛ ومع ذلك، أكدوا فوائد وتأثير الكيوي، والفيتامين “سي” فيه على حالتهم”.

وشار إلى أن المكمّلات الغذائيّة، خاصة الكيوي، أظهرت تحسّناً واضحاً. فإن كنت تعاني من مشاكل تتعلّق بالصحّة العقليّة، تأكّد من اتبّاع نظام غذائيّ غنيّ بالعناصر الغذائية.