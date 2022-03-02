تناول هذا المشروب لتقليل ارتفاع ضغط الدم

يعاني العدبد من الناس حول العالم من مرض ارتفاع الضغط، الذي يكون في كثير من الأحيان مرضا صامتا لا يعلم صاحبه بوجوده الى ان يتافقم ويسبب مشاكل صحية كثيرة. فارتفاع ضغط الدم خطر جدا على صحة القلب، وعدم معالجته تؤدي الى نوبات قلبية تسبب الوفاة.

وهناك مشروب ساخن متوفر في خزائن كل البيوت، قد يلعب دورا ايجابيا في تقليل ارتفاع ضغط الدم.

الشاي غني بمضادات الأكسدة، فهو يساهم بشكل خاص في حماية خلايا الجسم ومنع الشيخوخة. وقد توسعت دراسة حديثة في هذه القائمة من المزايا، مع الاعتراف بفعاليته ضد ارتفاع ضغط الدم.

تناول الشاي بانتظام يخفض من ضغط الدم

يتميز ارتفاع ضغط الدم بارتفاع ضغط الدم في الشرايين، وهو أحد عوامل الخطر لأمراض القلب والأوعية الدموية (السكتة الدماغية، النوبات القلبية، إلخ).

هذا المرض المزمن، الذي يصيب ملايين حول العالم، في حين لم يتم تشخيصه في ما يقرب من نصف الحالات، يمكن تخفيفه عن طريق الاستهلاك المنتظم للشاي، وفقاً للعمل المنشور في المجلة العلمية Cellular Physiology and Biochemistry.

يشرح مؤلفو هذه الدراسة، الأمريكيون والدنماركيون، أن هذا المشروب الساخن، سيكون له خصائص علاجية ضد ارتفاع ضغط الدم، وذلك بفضل مركّبات الفلافونويد التي يحتوي عليها.

تعمل هذه المكونات، وهي مضادات الأكسدة الطبيعية، الموجودة في كل من الشاي الأخضر والشاي الأسود على خفض ضغط الدم، عن طريق تنشيط بروتين يسمى KCNQ5، والذي يلعب دوراً في توسع الأوعية (زيادة حجم الأوعية الدموية).

أبعد الشاي عن وجبات الطعام

للحفاظ على نظام القلب والأوعية الدموية، فإن شرب الشاي سيكون فكرة جيدة، كما أكدت هذه الدراسة مرة أخرى.

لكن يجب الحذر، مع ذلك، إذ لا يجب إساءة استخدامه؛ لأنه كما ذكرت الدكتورة نينا كوهين كوب، اختصاصية التغذية، كل شيء يعتمد على حساسية كل واحد. الاختصاصية توصي بتناول ما يصل إلى 3 أكواب من الشاي يومياً، وإبعادها عن الوجبات بساعة على الأقل.

الحديد هو أحد العناصر النزرة الأساسية لعمل الجسم السليم وللصحة العامة. يوجد الحديد في خلايا الدم الحمراء، ويمكن أن يؤدي إلى اضطراب امتصاصه، في حالة الإفراط في تناول الشاي. وحذرت من أن تناول الكثير من الشاي يمنع الجسم من امتصاص الحديد.

أخيراً، إذا تمَّ التعرف الآن إلى خصائص الشاي المضادّة للأكسدة والمضادّة للالتهابات، فيجب مع ذلك اختياره بعناية. في عام 2017، حذر استطلاع أجراه 60 مليون مستهلك من وجود مبيدات حشرية في العديد من أنواع الشاي التي تباع في محلات السوبر ماركت، حتى في بعض العلامات التجارية العضوية!