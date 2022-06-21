تناول هذا المشروب يقلل من خطر الإصابة بالسرطان

يعد السرطان سبباً رئيسياً للوفاة في جميع أنحاء العالم، وهو مسؤول عن ما يقرب من 10 ملايين حالة وفاة في عام 2020، ولأنه مرض مزمن يرتبط بتطور خلايا غير طبيعية يمكن أن تنتشر بشكل لا يمكن السيطرة عليه إلى أعضاء أو أنسجة مختلفة في الجسم، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

وبعد تشخيص أكثر من 1.6 مليون شخص مصاب بالسرطان في الولايات المتحدة، ويموت ما يقرب من 600000 من هذا المرض، مما يجعله ثاني سبب رئيسي للوفاة في العالم، على الرغم من أنه لا مفر منه في بعض الأحيان، يمكن تقليل خطر الإصابة بالسرطان.

يمكن أن يساعد القضاء على عوامل الخطر في الوقاية من 30 إلى 40٪ من السرطان، ووهذا يشمل القضاء على استخدام التبغ، وزيادة النشاط البدني، والحفاظ على نظام غذائي صحي.

كم يمكنك تجنب المواد الكيميائية الضارة أو الإضافات التي من المحتمل أن تدخل جسمك، ووفقاً لإيجاز في ندوة الشاي 2022، فإن تناول كميات أكبر من الشاي يمكن أن يقلل من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، وذلك حسب ما ذكره موقع “Eat This، Not That”.

يقول راؤول زامورا روس باحث رئيسي في وحدة التغذية والسرطان، المعهد الكتالوني للأورام، ومعهد بيلفيج لبحوث الطب الحيوي: “بينما يلزم إجراء المزيد من الأبحاث لتحديد الجرعة المثلى ومدة استهلاك الشاي، فإن الاستنتاج الذي يمكننا مشاركته هو أن تناول كميات أكبر من الشاي قد يقلل من خطر الإصابة ببعض أشكال السرطان”.

يواصل زامورا روس شرح أن الشاي مشروب غني بالفلافونويد وهو نوع من المغذيات الدقيقة من مادة البوليفينول التي تحدث بشكل طبيعي في النباتات وهي مركب حيوي مع العديد من الخصائص المضادة للسرطان.

يقول: “هناك دليل قوي على أن بعض البوليفينول لها خصائص تمنع السرطان وخصائص أخرى مفيدة في محاربة السرطان مثل مضادات الأكسدة والالتهابات”.

يؤدي عرض الندوة إلى القول إن التحليل التلوي الأخير أظهر انخفاضاً في مخاطر الإصابة بسرطان الثدي والقنوات الصفراوية وبطانة الرحم والكبد والفم مع زيادة استهلاك الشاي.

وفقاً لـ Mount Sinai، تشير العديد من الدراسات المستندة إلى السكان إلى أن كلا من الشاي الأخضر والأسود يساعدان في الحماية من السرطان.

وتشير الدراسات السريرية المبكرة إلى أن مادة البوليفينول الموجودة في الشاي، وخاصة الشاي الأخضر، من المحتمل أن تلعب دوراً مهماً في الوقاية من السرطان، كما يعتقد الباحثين أن مادة البوليفينول تساعد في قتل الخلايا السرطانية ومنعها من النمو.

ينص المعهد الوطني للسرطان أيضاً على أن البوليفينول الرئيسي في الشاي الأخضر ، EGCG ، EGC ، ECG ، EC ، بالإضافة إلى theaflavins و thearubigins في الشاي الأسود، لها نشاط مضاد للأكسدة.

بسبب هذه المواد الكيميائية، قد يحمي الشاي الخلايا من تلف الحمض النووي الناجم عن أنواع الأكسجين التفاعلية.

كما ثبت أن بوليفينول الشاي يمنع النمو السريع للخلايا السرطانية ويساعد في موت الخلايا في المختبر والدراسات على الحيوانات.

أظهرت دراسات أخرى أيضاً أن بوليفينول الشاي يحمي من التلف الناتج عن الأشعة فوق البنفسجية، علاوة على ذلك، فقد ثبت أن الشاي الأخضر ينشط إنزيمات إزالة السموم، والتي قد تساعد في الحماية من تطور الورم.

على الرغم من وجود العديد من الفوائد لاستهلاك الشاي، لا تزال هناك أدلة غير حاسمة على العلاقة بين استهلاك الشاي وخطر الإصابة بالسرطان لذلك، هناك حاجة لمزيد من الدراسات.