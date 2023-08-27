تناول هذه الأطعمة للحفاظ على صحة قلبك

يمكن تحسين صحة القلب من خلال تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية والمفيدة لصحة القلب.

بعض المأكولات التي يمكن أن تساعد في تعزيز صحة القلب والوقاية من الأمراض المرتبطة به:

الأسماك الدهنية

تُعتبر الأسماك الدهنية مصدراً ممتازاً للأحماض الدهنية أوميغا-3،ومن أكثر الأطعمة إفادة للقلب، التي تساعد في تقليل التهابات القلب وتحسين صحة الأوعية الدموية. يوصي الخبراء بتناول الأسماك الدهنية مثل السلمون والتونة والسردين مرتين أسبوعياً للوقاية من أمراض القلب.

الفواكه والخضروات

تحتوي الفواكه والخضروات على مجموعة واسعة من الفيتامينات والمعادن والألياف التي تعزّز صحة القلب. يُعتبر التفاح الأحمر والعنب الأحمر والرمان والأفوكادو والخضروات الورقية الخضراء والطماطم من بين الفواكه والخضروات المفيدة للقلب.

المكسرات

تحتوي المكسرات أحماضاً دهنية غير مشبعة وعدداً من العناصر المغذية الأخرى التي تساعد في تحسين صحة القلب. يمكن تناول المكسرات كوجبة خفيفة مغذية ومفيدة لصحة القلب، مثل الجوز واللوز.

الحبوب الكاملة

تعتبر الحبوب الكاملة مصدراً جيداً للألياف والفيتامينات والمعادن والعناصر المغذية الأخرى التي تساعد في تحسين صحة القلب. تساعد الأطعمة التي تحتوي الحبوب الكاملة على التحكّم في مستويات الكوليسترول والوزن وضغط الدم.

زيت الزيتون

يعتبر زيت الزيتون مصدراً جيداً للأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة، التي تساعد في تقليل مستويات الكوليسترول الضار وتحسين صحة القلب.

الشاي الأخضر

يحتوي الشاي الأخضر مضادات الأكسدة التي تساعد في تقليل التهابات القلب وتحسين صحة الأوعية الدموية.وهناك 5 فوائد للشاي الأخضر على الريق.

اللحوم البيضاء

تعتبر اللحوم البيضاء، مثل الدواجن والأسماك، خياراً أفضل من اللحوم الحمراء لصحة القلب، حيث تحتوي نسباً أقل من الدهون المشبعة.

الشوكولاتة الداكنة

تحتوي الشوكولاتة الداكنة مضادات الأكسدة التي تساعد في تحسين صحة القلب وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.