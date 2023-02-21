تناول هذه الأعشاب في الشتاء لتقوية المناعة

مع انخفاض درجة الحرارة نحتاج لتناول المشروبات التي تساعد علي شعورنا بالدفيء، وفي نفس الوقت تقوية المناعة للحد من الإصابة بأي أمراض فيروسية، وحول ذلك يقدم التقرير المنشور عبر موقع “indiatoday”، أبرز وأهم هذه المشروبات.

شاركت أخصائية التغذية الدكتورة لنوفيت بارتا، قائمة من أنواع المشروبات الأعشاب التي “تهدئ وتدعم شعورك العام بالرفاهية” ولها العديد من الفوائد الصحية، خاصةً عندما تكون مصابًا بالأنفلونزا الموسمية أو نزلات البرد، و يقدم شاي الأعشاب خيارات صحية أكثر لنمط الحياة لأنه يمكن أن يساعد في معالجة قضايا معينة، حتى في فصل الشتاء، ومنها:

-البابونج:

إذا كنت تواجه مشكلة في النوم، فتناولك للبابونج مفيدًا لك، و من المعروف أنه يساعد في النوم العميق في الليل، وأكدت خبيرة التغذية أنه يحتوي على الأبيجينين، وهو مضاد للأكسدة يربط بين بعض المستقبلات في دماغك لمساعدته على الاسترخاء، وبالتالي تعزيز النعاس وعلاج حاجز فعال ضد الأرق”.

-الزنجبيل:

إذا كنت تشعر بالغثيان فإن مشروب الزنجبيل يحتوي على مركب معين يسمى 6-gingerol، والذي يساعد على استرخاء عضلات الجهاز الهضمي، وأشارت خبيرة التغذية أن الزنجبيل يخفف الغثيان ودوار الحركة أثناء الحمل والقيء، مضيفة أن أفضل وقت لتناول شاي الزنجبيل هو في الصباح.

-شاي الليمون والزنجبيل:

للتحكم في نسبة السكر في الدم، يعتبر عشب الليمون عشبًا له خصائص مضادة لفرط سكر الدم “نظرًا لأنشطته في تثبيط نسبة الجلوكوز، وأنه أفضل وقت لتناول شاي الليمون والزنجبيل هو الصباح الباكر.

-الكركديه:

للتخفيف من آلام الدورة الشهرية، يوصي خبير التغذية بتناول الكركديه. فمن المعروف أن شاي الكركديه له خصائص مسكنة تساعد على استرخاء العضلات حول المثانة والرحم، وبالتالي تقليل التقلصات، إلى جانب ذلك، يساعد على تنظيم هرمون يسمى الألدوستيرون، الذي ينظم الملح والماء في الجسم، ومن خلال التأثير على الألدوستيرون، يعمل الكركديه كمدر للبول ويقلل من الانتفاخ أيضًا، ويمكنك الحصول عليه قبل سبعة أيام من معرفة أنه من المفترض أن تبدأ دورتك.