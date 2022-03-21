تناول هذه الفاكهة للحفاظ على صحة قلب جيدة

تأتي الفاكهة في العديد من الأشكال والأحجام والنكهات والألوان، وفي حين أن الكثير منها يحتوي على عناصر غذائية متشابهة، مثل فيتامين سي، فإن بعض أنواع الفاكهة تحتوي على عناصر غذائية مفيدة لصحة القلب، عند التفكير في الأطعمة التي يمكن أن تعزز صحة القلب والأوعية الدموية، قد تفكر تلقائيًا في الدهون الصحية، مثل تلك الموجودة في المكسرات والبذور والأفوكادو، والحد من تناول اللحوم الدهنية، في حين أن هذه الأساليب الغذائية يمكن أن تفيد صحة القلب والأوعية الدموية، فإن التوت يوفر أيضًا خصائص فريدة تدعم قلبك، وفقا لما نشره موقع ” eatthis”.

لماذا التوت هو الفاكهة الأفضل لحماية قلبك؟

في حين أن كل الفاكهة جيدة، إلا أن هناك العديد من الأسباب للاستمتاع بوجبتين من الفاكهة يوميًا، يحتوي التوت على وجه الخصوص على العديد من العناصر الغذائية التي قد تكون مفيدة للغاية عندما يتعلق الأمر بقلبك.

مضادات الأكسدة:

الفراولة ، والتوت الأسود ، هي فقط بعض أنواع التوت المليئة بمضادات الأكسدة وهى العناصر الغذائية التي تحارب الجذور الحرة الخطرة في جسمك وتمنع تلف الخلايا، ثبت أن أحد أشكال مضادات الأكسدة، الأنثوسيانين، يوفر مجموعة من الوظائف الصحية في حالات مثل اضطرابات القلب والأوعية الدموية، والاستجابة الالتهابية، والأمراض التنكسية.

بالإضافة إلى ذلك، فقد ثبت أن الأنثوسيانين يحسن استقلاب الجلوكوز وعسر شحميات الدم، وهما عاملان من عوامل الخطر لأمراض القلب والأوعية الدموية.

الألياف القابلة للذوبان:

يعتبر التوت أيضًا مصدرًا للألياف القابلة للذوبان والتي قد تكون قادرة على المساعدة في خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم، وبالتالي يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب، بشكل عام، قد تكون الألياف الموجودة في الطعام، بما في ذلك التوت، قادرة أيضًا على توفير المزيد من الفوائد الصحية للقلب عن طريق خفض ضغط الدم والالتهابات في الجسم.

كم عدد التوت الذي تحتاج إلى تناوله يوميًا لجني الفوائد؟

يقدم البحث الحالي توصيات مختلفة حول عدد المرات التي يجب أن تأكل فيها التوت؛ ومع ذلك ، فمن المعقول أن تستهلكها يوميًا كجزء من كوبين من الفاكهة يوميًا توصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) للبالغين .