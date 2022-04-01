تنبيه إلى النساء.. مشاكل عظام قد تصيبك أكثر من الرجال

يؤكد الطب أن المرأة أكثر عرضة لمواجهة مشاكل في العظام أكثر من الرجل، ولهذا من الضروري الانتباه إلى هذه المشاكل الشائعة قبل أن تخرج عن نطاق السيطرة، ومشاكل العظام هي إصابات وأمراض تصيب الجهاز العضلي، ويشمل هيكل جسمك العضلات والعظام والأعصاب والمفاصل والأربطة والأوتار والأنسجة الضامة الأخرى، ويمكن أن تأتي إصابة أي من هذه الأنسجة أو التكوينات من أمراض العظام المزمنة، وهي تصيب النساء أكثر من الرجال.

أكثر مشاكل العظام شيوعًا التي يجب أن تكون النساء على دراية بها:

1. هشاشة العظام:

النساء أكثر عرضة للإصابة بهشاشة العظام من الرجال، لأن التغيرات الهرمونية في سن اليأس تؤثر بشكل مباشر على كثافة العظام.

هرمون الاستروجين الأنثوي ضروري لصحة العظام، بعد انقطاع الطمث، تنخفض مستويات هرمون الاستروجين، مما يؤدي إلى انخفاض سريع في كثافة العظام.

وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 200 مليون شخص يعانون من هشاشة العظام في جميع أنحاء العالم.

هشاشة العظام هي مرض تدريجي مرتبط بفقدان كثافة العظام وزيادة خطر الإصابة بالكسور، عندما تبدأ النساء في التقدم في السن، تبدأ مستويات هرمون الاستروجين لديهن في الانخفاض خاصةً حول سن اليأس، أحد المضاعفات هو انخفاض كثافة العظام.

2. متلازمة النفق الرسغي:

حالة مؤلمة في اليد والأصابع ناتجة عن تكثيف عصب حيوي يمر فوق عظام الرسغ، وقد يكون ناتجًا عن الحركة المتكررة المستمرة أو احتباس السوائل.

وتشمل العلامات تورمًا وألمًا ووخزًا وفقدان القوة في الرسغ واليد، والنساء أكثر عرضة للإصابة بمتلازمة النفق الرسغي ثلاث مرات أكثر من الرجال.

غالبًا ما يتم تشخيص متلازمة النفق الرسغي بين 30 و 60 عامًا وتزيد الحالات الصحية مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم والتهاب المفاصل من احتمالية الإصابة به بشكل أكبر.

3. الكتف المتجمدة:

التهاب المحفظة اللاصق هو اسم آخر للكتف المتجمدة تقل قدرة الكتف على الحركة.

ويحدث تجمد الكتف عندما تصبح الأنسجة في مفصل الكتف أكثر سمكًا وأكثر إحكامًا، وتتطور الأنسجة المتندبة بمرور الوقت.

نتيجة لذلك، لن يكون لمفصل الكتف مساحة كافية للدوران بشكل صحيح. تشمل بعض أعراضه التورم والألم والتصلب. يشمل علاج الكتف المتجمدة تمارين الإطالة، وأحيانًا ، حقن الكورتيكوستيرويدات وأدوية التخدير في كبسولة المفصل.

4. التهاب الفقار:

التهاب الفقار هو مصطلح يطلق على مجموعة من الأمراض المزمنة من نوع التهاب المفاصل التي تصيب مفاصل العمود الفقري ومنطقة المفصل العجزي الحرقفي.

إنه التهاب وتورم في عظام العمود الفقري وقد يؤدي أيضًا إلى انحناء العمود الفقري في الحالات الحادة.

لا يوجد علاج لالتهاب الفقار، ولكن يمكن للأدوية والتمارين الرياضية أن تخفف الألم وتساعد في الحفاظ على قوة الظهر. بعض أعراض التهاب الفقار هي ألم وتيبس في أسفل الظهر والأرداف والكتفين واليدين والقفص الصدري والوركين.

قد يختلف علاج حالات تقويم العظام حسب المشكلة. ومع ذلك، فإن علاجات تقويم العظام لها أهداف وأساليب مشتركة ، بما في ذلك تصحيح المشاكل الجسدية ، مثل المشي ، والرقص ، والتمارين الرياضية منخفضة التأثير ، وما إلى ذلك ، وتخفيف الأعراض ، وتحسين نوعية الحياة.