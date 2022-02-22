تنبيه... صحة أسنانك قد تكشف عن إصابتك ببعض الأمراض

تكشف الأسنان في كثير من الأحيان عن إصابتك بمرض ما بغض النظر اذا كنت من المهتمين بأسنانك أم لا.

ووفقا لتقرير منشور عبر موقع “ذي صن”، يمكن لطبيب الأسنان أن يكتشف الإصابة بأمراض خطيرة، ولذا يوصي الدكتور آزاد إيروملو استشاري طب الأسنان، بإجراء فحص كل ستة أشهر لرعاية صحة الفم، مع مراقبة الصحة العامة، لأن طب الأسنان مدرب على التعرف على علامات الإصابة بأمراض أخرى.

وقدم التقرير العديد من الأمراض التي يكتشفها طبيب الأسنان خلال الكشف على المريض، ومنها:

-سرطان الفم:

خلال فحص الأسنان يمكن أن يكتشف الطبيب إصابتك بسرطان الفم والسبب ظهور آفات حمراء أو بيضاء على اللسان أو في قاع الفم أو الأنسجة الرخوة في مؤخرة الفم.

-الأنيميا وفقر الدم:

إذا كانت بطانة الفم شاحبة جدا، فقد تكون هذه علامة على إصابة المريض بفقر الدم.

-مرض السكري:

يظهر جفاف في الفم وانحسار اللثة والنزيف المفرط، جميعها أعراض تشير إلى إصابتك بمرض السكر، ولذا يوصي بضرورة إجراء تحليل فحص نسبة السكر بالدم للتشخيص الدقيق.

وبالتالي لا يختلف الطب أن هناك علاقة بين صحة الفم وصحة الجسم، نستعرضها بمختصر لكم:

توجد البكتيريا في الفم ومعظمها غير مؤذٍ، وعادة ما تكون دفاعات الجسم الطبيعية والعناية الصحية الجيدة بالفم مثل تنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط يوميًّا تجعل هذه البكتيريا تحت السيطرة، ومع ذلك يمكن أن تنمو البكتيريا الضارة في بعض الأحيان وتخرج عن نطاق السيطرة وتسبب العدوى عن طريق الفم مثل تسوس الأسنان وأمراض اللثة، وبالإضافة إلى استخدام بعض الأدوية التي تقلل تدفق اللعاب، والتي تخل بالتوازن الطبيعي للبكتيريا في الفم، وتجعل من السهل على البكتيريا دخول مجرى الدم.