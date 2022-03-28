تنبيه.. هذا ما لا تعرفه عن عن داء "الثعلبة"!

الثعلبة البقعية هي حالة من أمراض المناعة الذاتية، وتتسبب في تساقط الشعر على شكل بقع صغيرة قد تكون غير ملحوظة فى بداية الإصابة، حتى تصبح ملحوظة، وتتطور الحالة عندما يهاجم الجهاز المناعي بصيلات الشعر، مما يؤدى إلى تساقط الشعر المفاجئ.

فقد يحدث تساقط الشعر المفاجئ على فروة الرأس، وفى بعض الحالات الحاجبين، والرموش، والوجه، وكذلك أجزاء أخرى من الجسم، ويمكن أن يتطور أيضًا ببطء ويتكرر بعد سنوات بين الحالات، ويمكن أن تؤدى هذه الحالة إلى تساقط الشعر بالكامل، وهو ما يسمى بالثعلبة الشاملة، ويمكن أن تمنع الشعر من النمو مرة أخرى، وعندما ينمو مرة أخرى، من الممكن أن يتساقط، ويختلف مدى تساقط الشعر وإعادة نموه من شخص لآخر.

ولا يوجد علاج لمرض الثعلبة البقعية، ولكن هناك علاجات قد تساعد في نمو الشعر بشكل أسرع ويمكن أن تمنع تساقط الشعر في المستقبل .

ما هي أسباب الإصابة بمرض الثعلبة؟

لا يعرف الباحثون السبب الدقيق للإصابة بالثعلبة، ولكن معظم الأشخاص يصابون بهذا المرض في حالة وجود تاريخ وراثي لأمراض المناعة الذاتية، كالتهاب المفاصل الروماتويدي، ومرض السكر من النوع الأول، فتشابه الجينات الخاصة بهذه الأمراض مع مرض الثعلبة يعد من أسباب الإصابة.

وأوضح التقرير، أن الثعلبة البقعية تعد من أمراض المناعة الذاتية، التي تتطور عندما يخطئ الجهاز المناعي بين الخلايا السليمة والمواد الغريبة، فعادةً ما يدافع جهاز المناعة عن جسمك ضد الغزاة الأجانب، مثل ألفيروسات والبكتيريا، فإذا كنت تعانى من داء الثعلبة، فإن جهازك المناعي يهاجم عن طريق الخطأ بصيلات الشعر، وتصبح البصيلات أصغر وتتوقف عن إنتاج الشعر مما يؤدى إلى تساقطه.

ما هى أعراض مرض الثعلبة؟

-أهم أعراض مرض الثعلبة هو تساقط الشعر، وعادة ما يتساقط الشعر في بقع صغيرة على فروة الرأس، غالبًا ما تكون هذه البقع عدة سنتيمترات أو أقل.

-قد يحدث تساقط الشعر أيضًا في أجزاء أخرى من الوجه، مثل الحاجبين والرموش واللحية، بالإضافة إلى أجزاء أخرى من الجسم.

-وفى حالات نادرة، قد يعانى بعض الأشخاص من تساقط الشعر بشكل أكبر، وعادة ما يكون هذا مؤشرًا على نوع آخر من الثعلبة، مثل:

الثعلبة الكلية: وهى تساقط الشعر فى فروة الرأس بالكامل.

الثعلبة الشاملة: وهى تساقط الشعر فى الجسم كله.

ما هى أنواع مرض الثعلبة؟

توجد عدة أنواع من مرض الثعلبة، ويتميز كل نوع بمدى تساقط الشعر والأعراض الأخرى التى يعانى منها الشخص، وهذه الأنواع التالي:

-الثعلبة البقعية:

السمة الرئيسية لهذا النوع من الثعلبة البقعية هى بقعة أو أكثر من بقع تساقط الشعر بحجم العملة المعدنية على الجلد أو الجسم، وإذا توسعت هذه الحالة فقد تصبح الثعلبة الكلية أو الحاصة الشاملة.

-الثعلبة الكلية:

تحدث الثعلبة الكلية عندما يكون تساقط للشعر فى جميع أنحاء فروة الرأس.

-الثعلبة الشاملة:

بالإضافة إلى تساقط الشعر على فروة الرأس ، فإن الأشخاص الذين يعانون من هذا النوع من داء الثعلبة يفقدون أيضًا كل شعر الوجه، والحاجبين والرموش، ومن الممكن أيضًا فقدان شعر الجسم الآخر ، بما فى ذلك شعر الصدر والظهر والعانة.

– الثعلبة المنتشر:

قد يبدو مرض الثعلبة المنتشر إلى حد كبير مثل تساقط الشعر من النمط الأنثوي أو الذكري ، وينتج عنه ترقق مفاجئ وغير متوقع للشعر في جميع أنحاء فروة الرأس ، وليس فى منطقة أو رقعة وأحدة فقط.

كيف يتم تشخيص مرض الثعلبة؟

قد يكون الطبيب قادرًا على تشخيص مرض الثعلبة بمجرد النظر إلى مدى تساقط الشعر، وفحص بعض عينات الشعر تحت المجهر، فقد يقوم الطبيب أيضًا بإجراء خزعة من فروة الرأس لاستبعاد الحالات الأخرى التي تسبب تساقط الشعر ، بما في ذلك الالتهابات ألفطرية مثل سعفة الرأس أثناء خزعة فروة الرأس ، سيزيل طبيبك قطعة صغيرة من جلد فروة رأسك لتحليلها.

قد يتم إجراء اختبارات الدم في حالة الاشتباه في وجود حالات مناعة ذاتية أخرى، ويعتمد اختبار الدم المحدد الذى يتم إجراؤه على الاضطراب المعين الذى يشتبه فيه الطبيب، ومع ذلك ، من المرجح أن يقوم الطبيب باختبار وجود وأحد أو أكثر من الأجسام المضادة غير الطبيعية. إذا تم العثور على هذه الأجسام المضادة في دمك ، فعادةً ما يعنى ذلك أنك تعانى من اضطراب في المناعة الذاتية.

وتشمل اختبارات الدم الأخرى التي يمكن أن تساعد في استبعاد الحالات الأخرى ما يلي:

بروتين سي التفاعي ومعدل ترسيب كرات الدم الحمراء

مستويات الحديد

اختبار الأجسام المضادة للنواة

هرمونات الغدة الدرقية

التستوستيرون الحر والكامل

الهرمون المنشط للجريب واللوتيني

ما هي طرق علاج مرض الثعلبة؟

لا يوجد علاج معروف للثعلبة البقعية ، ولكن هناك علاجات يمكنك تجربتها قد تكون قادرة على إبطاء تساقط الشعر أو مساعدة الشعر على النمو بسرعة أكبر.

-العلاج المناعي الموضعي هو تقنية يتم فيها تطبيق مادة كيميائية على الجلد لإثارة طفح جلدي تحسسي، قد يؤدي إلى نمو شعر جديد في غضون ستة أشهر ، ولكن سيتعين عليك مواصلة العلاج للحفاظ على نمو الشعر.

-تعتبر حقن الستيرويد خيارًا شائعًا لعلاج الثعلبة الخفيفة غير المكتملة لمساعدة الشعر على النمو مرة أخرى على البقع الصلعاء.

-علاجات الفم، حيث تستخدم أقراص الكورتيزون أحيانًا لعلاج تساقط الشعر الشديد ، ولكن نظرًا لاحتمال حدوث آثار جانبية ، يجب مناقشة هذا الخيار مع الطبيب.

أما مثبطات المناعة عن طريق الفم ، مثل الميثوتريكسات والسيكلوسبورين ، هى خيار آخر يمكنك تجربته. إنها تعمل عن طريق منع استجابة الجهاز المناعي، ولكن لا يمكن استخدامها لفترة طويلة من الوقت بسبب مخاطر الآثار الجانبية ، مثل ارتفاع ضغط الدم وتلف الكبد والكلى وزيادة خطر الإصابة بعدوى خطيرة ونوع من السرطان يسمى سرطان الغدد الليمفأوية .