تنظيف الاسنان قبل النوم قد يحميك من امراض القلب

تعتبر امراض القلب الاكثر انتشاراً حول العالم، وهذا بالنسبة للرجال والنساء على حد سواء، وذلك لأن القلب يتأثر بالعديد من المشاكل الصحية، التي تحدث في أعضاء الجسم الأخرى.

لكن يقول العلماء أن تنظيف الأسنان بالفرشة وخيط تنظيف الأسنان قبل النوم، قد يساعد على الحماية من بعض أمراض القلب.

سبب هذا الأمر غير معروف حتى الآن، لكن يربط العلماء بين نظافة الأسنان وبين وقاية القلب من بعض الأمراض، عن طريق نظريتين طبقاً لعلماء جامعة “هارفارد”.

النظرية الأولى تفترض أن البكتيريا المتواجدة بين الأسنان، والتي لم يتم تنظيفها والتخلص منها، تجد الفرصة أمامها للوصول إلى الأوعية الدموية وتسبب لها التهاب، وبعد ذلك تصل إلى القلب وتسبب له التهاب كذلك، حيث وجد العلماء بعض بكتيريا الفم موجودة في الدهون المتراكمة في الأوعية الدموية.

النظرية الثانية تفترض أن وجود البكتيريا في الفم، يسبب رد فعل مناعي تجاهها، وهذا قد يكون في بعض الحالات زائد عن الحد، مما يسبب حدوث التهابات في أجزاء الجسم المختلفة بما فيهم القلب.

لذا فإن تنظيف الأسنان بالإضافة إلى أنه يساعد على حمايتها من التسوس، فإنه يساعد على حماية القلب كذلك، كما أوضح بعض العلماء أن الرابط بين صحة الأسنان وبين أمراض القلب، قد يكون بسبب أن هناك حالات تؤثر على كليهما مثل التدخين.

حيث وجد العلماء بكتيريا الفم في الدهون المتراكمة في الأوعية الدموية، مما يؤدي إلى الإصابة بتصلب الشرايين، وهذا المرض هو سبب أساسي في تكوين الجلطات، وزيادة نسبة الإصابة بالسكتات الدمازين أو الذبحات الصدرية.

لذا فحتى الآن لا يوجد إثبات على أن تنظيف الأسنان يحمي القلب، لكن تنظيف الأسنان قبل النوم مهم للغاية، فهو يحمي الأسنان ويمنع تراكم البكتيريا بها، ويحافظ على الصحة العامة للجسم، وقد يكون السبب في حماية القلب من العديد من الأمراض.