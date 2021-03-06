“تنميل الرجلين واليدين” ينذر بأمراض خطيرة!

قد يشير التنميل (الخدر) في الذراعين أو الساقين إلى حالة طبية خطيرة مثل داء السكري أو التصلب المتعدد أو التهاب المفاصل أو التهاب الشرايين الباطنية.

وتحدثت الطبيبة الروسية إيرينا إسكوفا، على القناة الخامسة عن هذا الأمر.

مضيفة “أنه إذا وقفت أو جلست لفترة طويلة في وضع غير مريح، فقد تشعر بالخدر، حيث يتم ضغط الألياف العصبية. عند تغيير الوضع، يجب أن يزول الخدر، ولكن إذا كنت تشعر به كثيرا، فعليك مراجعة الطبيب”.

ووفقا للطبيبة، مع التصلب المتعدد والتهاب المفاصل ومرض السكري، يتطور اعتلال الأعصاب، وهي عملية خطيرة تعاني فيها جذور الأعصاب، مما يؤدي إلى التنميل.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون هذا الإحساس من أعراض أمراض الشرايين في الأطراف السفلية والعلوية، على سبيل المثال، مرض رينود والتهاب باطنة الشريان الباطني.

وحذرت الطبيبة من أنه إذا لم تتبع علاجا، فقد يصاب الشخص بالغرغرينا، ويمكن أن يرتبط التنميل بأمراض العمود الفقري، على سبيل المثال، الأورام، تنخر العظم، الفتق الفقري أو تضيق القناة الشوكية، يصاحبها أيضًا آلام الظهر.

وقد يكون سبب آخر هو الضغط أو أزمات ارتفاع ضغط الدم، وذلك بحسب “سبوتنيك”.