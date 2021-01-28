توصيات غذائية للأشخاص الذين تجاوزت أعمارهم 60 عاماً

نشرت هيئة حماية المستهلك الروسية “روس بوتريب نادزور” توصيات غذائية للأشخاص الذين تجاوزت أعمارهم 60 عاما.

وبحسب توصيات الهيئة الروسية، يحتاج كبار السن إلى الحد من محتوى السعرات الحرارية في وجباتهم، فينصح بتقليل كمية الدهون الحيوانية “السكريات البسيطة” وملح الطعام. في الوقت نفسه، من المهم أن يكون الطعام غنيا بالأحماض الأمينية والأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة والدهون النباتية والألياف الغذائية.

بالإضافة إلى ذلك، تزداد الحاجة إلى المغذيات الدقيقة مع تقدم العمر. ويجب أن يتلقى الجسم بانتظام الفيتامينات ومضادات الأكسدة. من بين المعادن، يتم تمييز الكالسيوم والبوتاسيوم والحديد والمغنيسيوم والزنك والكروم، التي توفر تنظيم التمثيل الغذائي للعظام، وأنظمة تخثر الدم، وتوازن الماء والكهارل، ووظائف الجهاز العصبي المركزي، والتمثيل الغذائي للكربوهيدرات والدهون.

كما ويوصي الخبراء ببناء نظام يعتمد على أربع أو خمس وجبات جزئية في اليوم دون فترات راحة طويلة.

ستساعد التغييرات في النظام الغذائي على تقليل احتمالية الإصابة بأمراض مزعجة ومهددة للحياة، كداء السكري والنوبات القلبية والسكتة الدماغية.

وجاء في التوصية أيضا “أن متوسط ​​العمر المتوقع لا يتأثر بالتغييرات الغذائية فحسب، بل يتأثر أيضا بالنشاط البدني المنتظم، والحفاظ على نمط حياة صحي والوراثة التي يمكن التخلص منها. تناول الطعام بشكل صحيح، وعيش طويلا، وانظر إلى الشباب في أي عمر”، وذلك بحسب “سبوتنيك”.