توفر الحماية للأسنان … فوائد مدهشة للتوت البري

تحتوي فاكهة التوت البري على فوائد عظيمة تجعلك تدخلها في نظامك الغذائي اليومي، حيث أنها تمثل مصدرا جيدا لفيتامين سي، ومنخفضة السعرات الحرارية.

تعتبر فاكهة التوت البري الأمريكية الأصل من الفواكه الغنية بالفيتامينات المفيدة، والتي تقوم بعدة وظائف تحمي عدة أعضاء في الجسم، وفقا لما نشره موقع “سي أن نيوز” الفرنسي.

إليك أهم الوظائف الأخرى التي تقوم بها هذه الفاكهة الصغيرة:

– تمنع التهابات المسالك البولية

يساعد التوت البري الأحمر اللون، على منع ظهور التهاب المثانة، وهو التهاب في المسالك البولية ناتج عن التهاب جدار المثانة، وذلك بفضل مضادات الأكسدة القوية التي يحتوي عليها.

فمركبات الفلافونويد والأنثوسيانين والبروانثوسيانيدين قادرة بالفعل على الارتباط ببعض البكتيريا المسؤولة عن هذه الحالة، والتي تتعرض لها ما يقرب من مليوني امرأة في فرنسا، وبالتالي تمنع الجراثيم من الالتصاق بخلايا الغشاء المخاطي للمثانة.

– توفر الحماية للأسنان

التوت البري هو من فصيلة العنب البري ويستخدمه الهنود منذ القدم، وهو أيضًا غذاء مفضل لتحسين صحة الفم والأسنان، ويساعد تناول هذه الثمار الصغيرة المجففة أو المسحوقة أو العصير على الحد من حموضة اللعاب وبالتالي تقليل ترسبات الأسنان والتهاب أنسجة اللثة.

– يساعد الجهاز الهضمي

من ناحية أخرى، بفضل السكريات الموجودة في جدار الخلايا ثنائية الفلقة، تساعد هذه الفاكهة على استعادة التوازن المعوي وتساعد على تخفيف الاضطرابات المختلفة للجهاز الهضمي. وقد قال باحثون في دراسة نشرت في مجلة علم الأحياء الدقيقة البيئية التطبيقية، إن “هذه السركيات كانت تسمح للبكتيريا المعروفة باسم البيفيدوس بإطعام نفسها، هذه البكتيريا ضرورية للجهاز الهضمي لأنها تعزز “البكتيريا الجيدة” الموجودة بشكل طبيعي في الأمعاء”.

– محاربة الشيخوخة

لأنها غنية بالفلافونويد وفيتامين C، فإن التوت البري يحارب تطور الجذور الحرة والذرات والجزيئات الموجودة في أجسامنا، والتي هي أصل الإجهاد التأكسدي والتي تسرع شيخوخة الخلايا.

– حماية القلب

أظهرت الدراسات أيضًا أن التوت البري مفيد للقلب، ويحمي الفلافونويد الذي تحتوي عليه هذه الفاكهة، نظام القلب والأوعية الدموية والشرايين عن طريق تقليل صلابتها.