توقعات بـ"حدوث طفرات جديدة لفيروس كورونا"

كشف عالم أوبئة أمريكي، عن توقعاته بشأن فيروس كورونا المستجد، خاصة حول ظهور طفرات جديدة.

وكتب تريفور بيدفورد، وهو الأستاذ المساعد في المعلوماتية الحيوية في قسم اللقاحات والأمراض المعدية في مركز فريد هتشينسون لأبحاث السرطان، عبر حسابه على موقع “تويتر”، أمس الإثنين، إن “فيروس كورونا سيستمر على الأرجح في التحور، ولكن بسرعة أقل مما كان عليه في ‏الماضي”.‏

وقال:”إنه يتوقع حدوث طفرات جديدة لمساعدة الفيروس على الهروب من الاستجابة المناعية للجسم، لكن هذه الطفرات ستحدث بمعدل أبطأ مما كانت عليه العام الماضي 2020″.

وتابع بيدفورد: “أعتقد أننا نشهد بالفعل تباطؤا بين 2020 واليوم”.

وأصبح متحور “دلتا” هو البديل الأكثر شيوعا لفيروس كورونا في العالم في غضون 9 أشهر من اكتشافه لأول مرة في الهند، في أكتوبر/ تشرين الأول 2020.

ومتحور “دلتا” شديد العدوى، وهو نفسه طفرة من الفيروس التاجي الأصلي، لديه بالفعل سلالات متحولة، بما في ذلك سلالة تسمى “إيه واي فور بوينت 2” (AY.4.2)، الذي تم اكتشافه في 39 دولة و13 ولاية أمريكية، لكن حوالي 94 بالمئة من AY.4.2 العالمي موجود في بريطانيا، بحسب بيانات موقع “أوت بريك. إنفو” الذي يديره معهد أبحاث سكريبس الأمريكي، ويموله المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية.

وذكر موقع هيئة الصحة العامة في إنجلترا، يوم الجمعة الماضي، أنه لا يبدو حتى الآن أن سلالة “AY.4.2” أشد فتكا من متحور “دلتا”، كما أن اللقاحات تحمي منه.