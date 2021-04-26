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توقف عن تناول الخبز فورا إذا ظهرت عليك هذه العلامات

26 - أبريل - 2021
خبز - تعبيرية

خبز - تعبيرية

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يعد الخبز جزءا مهما في قائمة الوجبات للعديد من العائلات، إلا أنه في بعض الأحيان يؤدي إلى مشاكل صحية ما يستوجب الإقلاع عن تناوله.

ووفقا لموقع “ميديك فوروم” الطبي، فإن أبحاث عديدة توصلت إلى أن هناك علامات عديدة تظهر على صحة الإنسان، تستدعي التوقف الفوري عن تناول الخبز.

زيادة الوزن

إذا لاحظت أن وزنك بدأ في الزيادة، فقد يكون من المفيد إعادة النظر في كمية الخبز، التي تتناولها. ووفقا لدراسة أجريت عام 2014 ونُشرت في مجلة “BMC Public Health”، فإن تناول وجبتين أو أكثر من الخبز الأبيض يوميا يرتبط بشكل كبير بخطر السمنة أو زيادة الوزن.

ارتفاع ضغط الدم

إذا كنت تعاني فجأة من مشكلة ارتفاع ضغط الدم، فإن التخلص من الخبز من نظامك الغذائي، يمكن أن يعيد الأرقام إلى طبيعتها. وجدت دراسة أجريت عام 2018 ونشرت في مجلة ” Nutrients” أن تناول قطعة واحدة من الخبز الأبيض مرة أو أكثر في الأسبوع مرتبط بارتفاع ضغط الدم.

تقلصات المعدة المستمرة

إذا شعرت بمشاكل في المعدة بعد تناول شطيرة أو قطعة خبز، فقد يكون الوقت قد حان لمراجعة نظامك الغذائي المعتاد. قد يكون هذا علامة على مرض الاضطرابات الهضمية، وهو عدم تحمل الغلوتين المتوفر بكثرة في الخبز. إذا كنت تعاني من انتفاخ شديد وألم وإسهال وإمساك بعد تناول الأطعمة، التي تحتوي على مادة الغلوتين، فعليك بالإقلاع عن تناول الخبر

    المصدر :
  • سبوتنيك

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