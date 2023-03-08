تُهدّد الحياة.. دراسة جديدة تكشف مخاطر الوجبات الدهنية السريعة

كشفت دراسة جديدة، قام بها باحثون في جامعة كاليفورنيا الأميركيّة، مخاطر تناول الوجبات الدهنية السريعة والأطعمة المشبعة بالدهون.

وأشارت إحصائيات عالمية تُنسَب إلى جامعات طبية متخصصة ومنظمة الصحة العالمية، إلى أن مرض الكبد الدهني غير المرتبط بالكحوليات، في ارتفاع بشكل غير مسبوق بالعالم، والسبب هو نظام الحياة المتسارع والوجبات المشبعة بالدهون إضافة إلى السمنة.

كما كشفت الدراسة الأميركية الحديثة أن تلك الأطعمة قد تهدد صحة الكبد وتؤدي تدريجيا لفشل وظائفه، حتى لو لم يكن الأشخاص يعانون من السمنة أو السكري.

ووجد الباحثون أن 30% من المشاركين في الدراسة يحصلون على أكثر مما هو محدّد لهم من السعرات الحرارية اليومية، بسب اعتمادهم الروتيني في نمط الطعام على الوجباتِ الدهنية والسريعة.

ووفقاً للباحثين، فإن تناول ما لا يقل عن 20% من إجمالي السعرات الحرارية اليومية من الوجبات السريعة، يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بمرض الكبد الدهني ويؤدي لفشل الكبد في عمله.

والكبد الدهني حالة تهدد حياة الإنسان وقد تؤدي في الحالات الشديدة لتشمع وسرطان الكبد.

ويرى الباحثون أن الخيارات الصحية يمكن أن تقي الناس من هذا المرض، وهي متوفرة في كل مكان وغير مكلفة وسهلة التحضير، كما أنها في الوقت نفسه تقدم فائدة كبيرة لصحة الإنسان، كما يؤكدون على أهمية قراءة الملصقات ومراقبة السعرات، خاصة أن هذه المشكلة الصحية باتت اليوم تهدد أشخاصًا في أعمار صغيرة.