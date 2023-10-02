ثلاثة أطعمة شائعة تعزز الطاقة الطبيعية

يلجأ البعض لشرب القهوة أو مشروبات الطاقة للشعور بالطاقة وأداء الأعمال المطلوبة، على اعتقاد أن هذه المشروبات تساعدهم على ذلك.

بشكل عام، تنصح الممرضة المسجلة لينوس كونولي من Benenden Health بأن يحاول الجميع تناول ثلاث وجبات متوازنة يوميًا، مع اعتماد وجباتهم على الأطعمة الكاملة بدلاً من الأطعمة فائقة المعالجة والتي غالبًا ما تحتوي على مستويات أعلى من السكر والدهون المتحولة.

وحذر خبير الصحة من أنه على الرغم من أن معظم الناس يسكبون لأنفسهم فنجانًا من القهوة أو يفتحون مشروب الطاقة عند الاستيقاظ، إلا أن هذه المشروبات يمكن أن تتسبب في ارتفاع نسبة السكر في الدم بسرعة مما يؤدي إلى إطلاق كميات كبيرة من الأنسولين، مما يؤدي لاحقًا إلى انهيار السكر.

وبدلاً من ذلك، كشفت عن الأطعمة الثلاثة الشائعة التي توفر الطاقة الطبيعية والمستدامة لمساعدتك خلال اليوم.

1 الموز

يعد تناول موزة أثناء خروجك أو إضافتها إلى عصير الفاكهة طريقة سهلة وسريعة لقضاء يومك.

وقالت كونولي: “يعد الموز واحدًا من أفضل معززات الطاقة الموجودة، وغالبًا ما يُنظر إليه على أنه غذاء فائق للدماغ. إنه مليء بالكربوهيدرات الغنية بالطاقة وفيتامين B6 والبوتاسيوم. تساعدك هذه المكونات على إعطائك جرعة من السكر الطبيعي وتجديد إلكتروليتات الجسم، مما يجعل الموز مثاليًا للترطيب والطاقة”.

كما أن هذه الفاكهة سهلة الهضم للغاية وتوفر ما يقرب من 10٪ من الكمية اليومية الموصى بها من الألياف.

2 البرتقال

اترك القهوة جانبًا واسكب لنفسك كوبًا من عصير البرتقال إذا كنت تريد استيقاظًا أكثر استدامة.

قالت كونولي: “البرتقال هو فاكهة أخرى يمكن أن تمنحك حزماً من الطاقة عندما تشعر بالنعاس. إنه أيضًا مُجدد كبير للكهارل، وبطبيعة الحال، يحتوي على نسبة عالية من فيتامين C الذي يعزز إنتاج الكولاجين الذي يقلل من التعب”.

3 الشوفان

يعد وعاء دافئ من دقيق الشوفان خيارًا رائعًا للإفطار – قم بتقطيع بعض الموز لتضفي عليه بعض الطاقة الإضافية.

أشارت كونولي إلى أن “هناك سببًا وراء وصف الشوفان بأنه أحد أفضل أطعمة الإفطار التي تبدأ بها يومك”.

وأوضحت أن الحبوب مليئة بالألياف بشكل طبيعي وتطلق الجلوكوز ببطء في مجرى الدم، مما يوفر الطاقة التي يتم إطلاقها تدريجياً على مدار اليوم.

وأضافت: “الأهم من ذلك، أن مستويات الطاقة لديك لن ترتفع أو تنهار لأن الشوفان يوازن نسبة السكر في الدم ويتركك تشعر بالشبع لفترة أطول”.