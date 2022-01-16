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جديد كورونا.. يمثل خطورة على الدماغ أكثر من الزهايمر

منذ 23 ساعة
صورة للدماغ- تعبيرية

صورة للدماغ- تعبيرية

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أصبح العلماء مهتمين أكثر فأكثر بأعراض الإصابة بفيروس كورونا وتأثيره على الدماغ، خاصة لدى فئة كبار السن.

توصل علماء أمريكيون من كلية غروسمان للطب بجامعة نيويورك إلى استنتاج أنه يمكن لعدوى فيروس كورونا أن تدمر دماغ كبار السن بدرجة أكبر من مرض ألزهايمر.

استغرقت هذه الدراسة شهرين كاملين، وكان العلماء يعملون من مارس إلى مايو 2020 في الأشهر الأولى من جائحة COVID-19.

شملت الدراسة 251 مريضًا مسنًا لم تظهر عليهم علامات التدهور المعرفي أو الخرف قبل نقلهم إلى المستشفى بسبب إصابتهم بفيروس كورونا، بحسب ما ذكرت صحيفة “dailymail” البريطانية.

قال مؤلف الدراسة جينيفر فرونتيرا: “تظهر نتائجنا أن المرضى الذين يدخلون المستشفى بسبب إصابتهم بفيروس كورونا، ولا سيما أولئك الذين يعانون من أعراض عصبية أثناء الإصابة الحادة، قد تكون لديهم مستويات عالية من تلف الدماغ تعادل أو أعلى من أولئك المصابين بمرض ألزهايمر”.

في وقت سابق، وجد علماء من مركز كاليفورنيا القومي لأبحاث الرئيسيات في الولايات المتحدة الأمريكية ومعهد أبحاث روتمان في تورنتو أن عدوى فيروس كورونا يمكن أن تؤثر على الخلايا العصبية في الدماغ عندما تدخل الجسم عن طريق الأنف.

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