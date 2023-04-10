جرعات "محدثة" ضد متحورات كورونا في السعودية

أكدت وزارة الصحة السعودية أهمية استكمال التحصين “الجرعة التنشيطية” للمواطن والمقيم من مختلف الأعمار، للوقاية من فيروس كورونا، بحسب صحيفة “عكاظ” المحلية.

وأشارت الوزارة، في بيان الأحد، إلى توفر الجرعة المحدثة من لقاح كورونا للراغبين في الحصول عليها لمن أمضى شهرين فأكثر من تلقى الجرعة السابقة، وذلك من العمر 12 عاماً فأكثر.

ونبهت إلى سهولة الحصول على اللقاح من خلال حجز موعد عبر تطبيق “صحتي”.

وأوضحت الوزارة توفر الجرعة المحدثة من لقاح كورونا كوفيد-19 للراغبين في الحصول عليها لمن مضي عليه شهرين فأكثر من تلقي الجرعة السابقة، وذلك من العمر 12 عاماً فأكثر.

وأوضح البيان أن الفئات المستهدفة للجرعة التنشيطية، وهم كبار السن، وذوو الأمراض المناعية والأمراض المزمنة، والفئات ذات الخطورة العالية، إضافة إلى العاملين في بيئات العمل التي تزيد من فرصة الإصابة بالفايروس أو انتشاره، والأفراد الذين مضى على تلقيهم الجرعة السابقة شهرين فأكثر.

وأوضحت الوزارة أن هذه الجرعة من اللقاح تحتوي على تحديثات مهمة ضد المتحورات الجديدة من الفيروس، مما يسهم في تعزيز مستوى استكمال تحصين الفرد ضدها.

وشددت الوزارة على أن الجرعات المحدثة تمنح متلقيها حماية أفضل ضد المضاعفات الصحية الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد.