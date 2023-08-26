جفاف الفم قد يكون عارضا منذرا بخمسة أمراض

يواجه الكثيرون جفاف الفم الذي غالبا ما يكون حالة حميدة ناتجة عن مشكلات مثل إنتاج كمية أقل من اللعاب أو التدخين أو تناول بعض الأدوية أو الشخير، أو الإفراط في استهلاك الكحوليات.

ومع ذلك، يعتبر جفاف الفم من الأعراض الشائعة التي يجب الانتباه إليها والتي قد تقود لتشخيص 5 أمراض خطيرة.

العرض الشائع الذي قد يرافق في بعض الأحيان حالات عادية لا تستوجب الخوف مثل التدخين أو تناول بعض الأدوية، يجب عدم إهماله بالمجمل لأنه قد يكون “علامة حمراء” على مرض خطير.

وقال طبيب الأسنان آزاد إيروملو: “إن جفاف الفم المستمر يمكن أن يكون في كثير من الأحيان علامة على حدوث خطأ ما في الجسم”.

وأضاف: “عندما تزور طبيب الأسنان، فإننا لا نهتم فقط بصحة فمك، لقد تم تدريبنا على كيفية اكتشاف بعض المشكلات الأوسع المتعلقة بصحتك العامة أيضا، إذا لاحظت أعراضا مستمرة للجفاف، فيجب عليك تسليط الضوء على ذلك مع طبيبك العام”.

يمكن أن يكون جفاف الفم علامة حمراء على 5 أمراض وهي:

-السكري

-سكتة دماغية

-فيروس العوز المناعي البشري

-مرض الزهايمر

-متلازمة سجوجرن، وهي حالة ناتجة عن الاستجابة غير الطبيعية لجهاز المناعة، يتم التعرف عليها من خلال اثنين من الأعراض الأكثر شيوعًا بما في ذلك جفاف الفم وجفاف العين.