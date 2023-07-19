"جونسون آند جونسون" تواجه غرامة بـ"18.8 مليون دولار" لمريض سرطان بسبب بودرة لأطفال

يتعين على شركة جونسون آند جونسون (J&J) دفع 18.8 مليون دولار لرجل في كاليفورنيا قال إنه أصيب بالسرطان من التعرض لبودرة الأطفال، وهو ما يمثل انتكاسة للشركة حيث تسعى لتسوية آلاف الحالات المماثلة بشأن منتجاتها القائمة على “بودرة التالك” في محكمة الإفلاس الأمريكية.

وحكمت هيئة المحلفين لصالح إيموري هيرنانديز فالادي ، الذي رفع دعوى العام الماضي في محكمة ولاية كاليفورنيا في أوكلاند ضد J&J، طالبًا بتعويضات مالية.

قال هيرنانديز، 24 عامًا، إنه أصيب بورم الظهارة المتوسطة، وهو سرطان قاتل، في الأنسجة المحيطة بقلبه نتيجة التعرض الشديد لتلك الشركة منذ الطفولة.

وكانت المحاكمة على “بودرة التالك” التي دامت ستة أسابيع هي الأولى التي واجهتها شركة J&J في نيو برونزويك بولاية نيوجيرسي منذ ما يقرب من عامين.

وجدت هيئة المحلفين أن هيرنانديز كان من حقه الحصول على تعويضات لتعويضه عن فواتيره الطبية والألم والمعاناة، لكنها رفضت منح تعويضات عقابية ضد الشركة. حيث لن يتمكن هيرنانديز من جمع الحكم في المستقبل المنظور، وذلك بفضل أمر محكمة الإفلاس بتجميد معظم الدعاوى القضائية بشأن تالك J&J.

قال نائب رئيس التقاضي في J&J، إريك هاس، في بيان إن الشركة ستستأنف الحكم، واصفًا إياه بأنه “لا يمكن التوفيق معه مع عقود من التقييمات العلمية المستقلة التي تؤكد أن مسحوق جونسون للأطفال آمن ولا يحتوي على الأسبستوس ولا يسبب السرطان”.

ولكن لم يتسن الوصول إلى محامي هيرنانديز على الفور من أجل التعليق. وقد شاهدت رويترز المحاكمة من خلال شبكة مشاهدة قاعة المحكمة.

في المرافعات الختامية لهيئة المحلفين في 10 يوليو، قال محامو J&J إنه لا يوجد دليل يربط نوع من ورم الظهارة المتوسطة الذي أصيب به هيرنانديز بالأسبستوس أو يثبت أن هيرنانديز تعرض على الإطلاق للتالك الملوث. وقد اتهم محامو هيرنانديز أثناء المرافعات الختامية لشركة J&J بالتستر “الحقير” على مدى عقود من التلوث بالأسبستوس.

أدلى هيرنانديز بشهادته في يونيو، حيث قال للمحلفين إنه كان سيتجنب J&J’s talc إذا تم تحذيره من احتوائه على مادة الأسبستوس، كما تزعم دعواه القضائية. وقد سمع المحلفون من والدة هيرنانديز، آنا كاماتشو، التي قالت إنها استخدمت كميات كبيرة من بودرة الأطفال J&J على ابنها عندما كان رضيعًا وخلال الطفولة. كانت قد بكت وهي تصف مرض هيرنانديز.

رفع عشرات الآلاف من المدعين دعوى قضائية، زاعمين أن بودرة الأطفال J&J ومنتجات التالك الأخرى تحتوي أحيانًا على مادة الأسبستوس وتسبب سرطان المبيض وورم الظهارة المتوسطة. وقالت J&J أن منتجات التالك الخاصة بها آمنة ولا تحتوي على مادة الأسبستوس، والتي تم ربطها بورم الظهارة المتوسطة.

قدمت شركة LTL Management التابعة لشركة J&J في أبريل دعوى إفلاس في ترينتون، نيو جيرسي، واقترحت دفع 8.9 مليار دولار لتسوية أكثر من 38 ألف دعوى قضائية ومنع رفع قضايا جديدة. كانت هذه المحاولة الثانية للشركة لحل مطالبات التالك في الإفلاس، بعد أن رفضت محكمة الاستئناف الفيدرالية عرضًا سابقًا.

تم إيقاف معظم التقاضي أثناء إجراءات الإفلاس، لكن رئيس قضاة الإفلاس في الولايات المتحدة مايكل كابلان، الذي يشرف على الفصل 11 من شركة LTL، سمح بمواصلة محاكمة هيرنانديز لأنه من المتوقع أن يعيش لفترة قصيرة فقط.

أن شكل ورم الظهارة المتوسطة لدى هيرنانديز نادر للغاية، مما يجعل قضيته مختلفة عن الغالبية العظمى المعلقة ضد J&J.

يسعى المدعون من Asbestos إلى رفض طلب إفلاس LTL الأخير. وقد جادلوا بأن الدعوى قُدمت بسوء نية لعزل الشركة عن التقاضي.

كما جادلت شركتا J&J و LTL بأن الإفلاس يسلم مدفوعات التسوية للمدعين بشكل أكثر إنصافًا وكفاءة من المحاكم القضائية، والتي شبهوها بـ “اليانصيب” حيث يحصل بعض المتقاضين على جوائز كبيرة بينما لا يحصل الآخرون على شيء.

وقالت شركة J&J في ملفات محكمة الإفلاس إن تكاليف الأحكام المتعلقة بالتالك والتسويات والرسوم القانونية قد وصلت إلى حوالي 4.5 مليار دولار.