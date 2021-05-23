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حالات نادرة... التهابات بعضلات القلب لبعض من تلقوا اللقاح ضد "كورونا"

23 - مايو - 2021
آخر تحديث: 23 - مايو - 2021 2:10 مساءً
لقاح كورونا

لقاح كورونا

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لا يزال عدد كبير من الناس يقلقون من أخذ اللقاح خوفاً من العوارض الجانبية التي تلحق به.

وفي هذا السياق، أعلنت اللجنة الاستشارية عن التحصين في المراكز الأميركية أنها تلقت تقارير أفادت بأن عدداً صغيراً من الشباب الذين حصلوا على اللقاح، ومعظمهم من الذكور، عانوا من التهابات بعضلة القلب.

وأضافت اللجنة في بيان أن الحالة تزول في الغالب بدون مضاعفات وقد تنجم عن مجموعة متنوعة من الفيروسات.

وذكرت اللجنة في البيان أن أنظمة المراقبة بالمراكز لم تكتشف عددا أكبر من المتوقع بين الحاصلين على التطعيم لكنها أوضحت أن أعضاء اللجنة أوصوا بضرورة إخطار مقدمي الرعاية الصحية بالتقارير.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري أقرت الولايات المتحدة باستخدام لقاح فايزر-بيونتيك للأطفال في سن 12 إلى 15 عاماً.

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