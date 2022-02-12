حالة فريدة.. تركي ثبتت إصابته بكورونا 14 شهرا متواصلة

أعلنت السلطات الصحية التركية إصابة مواطن بفيروس “كورونا” المستجد لمدة 14 شهرا على التوالي.‏

وتم تشخيص إصابة مظفر كاياسان (56 عاما) بـ”كوفيد-19″ لأول مرة في 19 ديسمبر/ كانون الأول 2020، وفقا لوكالة “الأناضول” التركية، ومنذ ذلك الحين وصلت نتائج اختباره الإيجابية إلى 78 مرة، بحسب صحيفة “ديلي صباح” التركية.

وبسبب تدابير الصحة العامة التركية، يخضع كاياسان لعزل داخل منزلة منذ أكثر من عام.

وأمضى كاياسان المصاب بسرطان الدم 9 أشهر في المستشفى، وخمسة أشهر محبوسا في منزله في إسطنبول، بحسب وكالة الأنباء التركية “إخلاص”.

وبسبب حالته الفريدة من نوعها، فإن إصابة مظفر كاياسان بكورونا تعني أنه لا يمكنه رؤية أحفاده إلا من خلال النافذة وعبر تطبيق “فيس تايم”.

وأكد كاياسان أن أعظم أمنياته هي أن يرى عائلته وجها لوجه، وقال: “ليس لدي مشكلة هنا سوى عدم القدرة على لمس أحبائي، إنه أمر صعب للغاية”.

Muzzafer Kayasan, el hombre infectado de Covid durante 14 meses https://t.co/2AxkTCklF1 a través de @diarioelmural — Diario El Mural (@diarioelmural) February 12, 2022

وقال أطباء كاياسان إنه كافح من أجل التعافي من “كوفيد-19″، لأنه يعاني من ضعف المناعة بسبب سرطان الدم.

ويناشد كاياسان السلطات التركية حاليا بإيجاد حل لوضعه الفريد، على أمل أن يتم إعفاؤه من قواعد “كوفيد-19” التركية.

ويتم إنهاء العزلة الذاتية في تركيا بعد أسبوع لمرضى فيروس “كورونا”، وذلك في حال إن كانت نتيجة اختبارهم سلبية.

وقالت وسائل الإعلام إن مظفر كاياسان لا يزال على قيد الحياة بفضل الأدوية التي تساعد على تعزيز جهاز المناعة لديه.

ويجب على الأشخاص المصابين بفيروس “كورونا” المستجد الانتظار حتى يتعافوا من مرضهم للحصول على التطعيم، وفقا للقانون التركي.

وقال كاياسان: “لا يمكنني حتى الحصول على تلقيح بسبب مرضي”.