حالة مؤلمة.. كيف تتعاملون مع الأظافر الغارزة في اللحم؟

تتعدّد الحالات الصحية التي يمكن أن تصيب الأظافر، وتسبب أوجاعًا وأعراضًا مزعجة.

ومن هذه الحالات غرز الأظافر في اللحم، وهي حالة شائعة للأصبع الكبير؛ خصوصاً في 90% من الحالات، ويمكن أن يسبب ألماً كبيراً والتهاباً.

ما هي طرق العلاج؟ الإجابات مع “سيلفي سيرفات”، اختصاصية طب الأقدام في باريس.

أسباب الأظافر الغارزة في اللحم

تشير الطبيبة سيلفي سيرفات؛ قائلة: “غالباً ما تتجلى هذه الحالة بسبب قص الأظافر السيّئ، الذي يكون قصيراً جداً، أو أحياناً بسبب شكل الظفر”.

وتتابع: “عندما يندمج الظفر مع اللحم، يبدأ في الدخول إلى الجسم.. إذا تُرك من دون علاج، يمكن أن يُصاب بالعدوى، ومن ثَم يصبح مؤلماً للغاية”.

وهناك عدة أسباب لظهور أظافر غارزة في اللحم، وهي:

– “صدمة متكررة في الأحذية”؛ خاصة إذا كانت صغيرة جداً أو ضيقة جداً في المقدمة. “فالجروح الدقيقة تسبب سماكة الظفر”.

– قص سيّئ للظفر، إما قد تمَّ قصه بشكل قصير جداً، أو قد تمَّ قطع الزوايا بشكل دائري.

– التشوهات أو الأشكال المختلفة من الأظافر.

– أمراض مثل مرض السكري.

وتشير اختصاصية الأقدام إلى أن “الأشخاص الذين يتعرّقون كثيراً من أقدامهم، سيكونون أيضاً عُرضةً لنمو أظافرهم للداخل؛ خاصة لأنها ستليّن الأنسجة وتجعل الأظافر أكثر هشاشة”.

أعراض الأظافر الغارزة في اللحم

“يمكن أن يؤثر ظفر القدم الغارز على أي أصبع، ولكن في 90% من الحالات، يتأثر أصبع القدم الكبير.

“بالترتيب، سيظهر من خلال الألم حول الظفر والحرارة والاحمرار، ثمَّ التورّم، وأخيراً حبّة أو ورم حميد يسمى botryomycoma على مستوى أصبع القدم”، تقول الطبيبة.

متى تستشيرون الطبيب؟

“بمجرد أن تشعروا بالألم، يجب أن تستشيروا على الفور؛ لأنَّ الالتهاب سريع للغاية”، تؤكد سيلفي سيرفات.

كيف تعالجون الظفر الغارز؟

يمكن لأطباء القدم استخدام حفر القص الطبي؛ لقص حافة الظفر.. يمكن علاج الحالة باستخدام نترات الفضة أو بمضادّ حيوي موضعي.

و”من أجل منع تفاقم الظفر الغارز في الداخل، من الممكن وضع القدمين في مغطس يحتوي على منتج مطهر لمدة 3 أيام، بمعدل كوب واحد في لتر من الماء، مرتين في اليوم، ولمدة 15 دقيقة؛ مما يجفف الجرح ويوقف العدوى”، تقول الطبيبة.

أما إذا كانت العدوى شديدة للغاية؛ فمن الضروري إجراء عملية جراحية؛ لإزالة حافة الظفر التي دخلت الجلد.