حرق الدهون أثناء التمرين يختلف عن مؤشرات أجهزة التدريب!

أفادت تجربة جديدة بأن معدل ضربات القلب الأفضل لحرق الدهون يختلف من شخص لآخر، وغالباً ما لا يتماشى مع “منطقة حرق الدهون” على أجهزة التمارين الرياضية التجارية.

وقالت الدكتورة هانا كيتريل المشرفة على الدراسة من كلية طب إيكان بنيويورك: “قد يهتم الذين يهدفون إلى فقدان الوزن أو الدهون بممارسة الرياضة بكثافة، لحرق أقصى معدل من الدهون”.

وتقدّم معظم أجهزة التمارين الرياضية خيار (منطقة حرق الدهون)، اعتماداً على العمر والجنس والقلب”.

لكن وفق التجربة التي شارك فيها 26 فرداً، وجد الباحثون اتفاقاً ضعيفاً بين معدل ضربات القلب المَقِيس والمتوقع، مع فارق متوسط قدره 23 نبضة في الدقيقة بين المقياسين.

ويشير هذا إلى أن التوصيات العامة لـ”منطقة حرق الدهون” قد لا توفر إرشادات دقيقة، بحسب “مديكال إكسبريس”.

وأوضحت كيتريل: “قد يمارس الأفراد التمارين بكثافة لا تتماشى مع أهدافهم الشخصية لفقدان الوزن”.

ويخطط الباحثون لدراسة ما إذا كان الأفراد الذين يتلقون وصفة تمارين رياضية أكثر تخصيصاً يظهرون المزيد من فقدان الوزن والدهون، بالإضافة إلى مدى تأثير ذلك على مؤشرات الصحة الأيضية التي تحدد مخاطر مثل مرض السكري من النوع 2، والسمنة، وأمراض القلب.