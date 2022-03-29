حساء الخضار.. هذه الأسباب ستجعلك لا تتخلى عنه طيلة شهر رمضان!

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، تكثر الأحاديث عن أكثر الأطعمة فائدة ولذة يُنصح بتناولها في شهر الصيام، ولكن يعدّ حساء الخضار من أكثر الأطعمة شهرة وأفضلها من ناحية القيمة الغذائية التي يقدمها لجسم الإنسان.

ووفقاً لموقع “ويب طب”، فهذه أهم أسباب ستدفعك لاعتماد حساء الخضار في رمضان:

1. الوقاية من الانتفاخ

​يعمل حساء الخضار الذي تبدأ به إفطارك في رمضان على تهيئة معدتك لاستقبال الأطعمة الصلبة بعد يوم طويل من الصيام، الأمر الذي يساعد في الوقاية من الغازات وآلام المعدة.

2. ترطيب الجسم

يُعد الحساء من الأطعمة الغنية بالماء، حيث يعمل على ترطيب خلايا الجسم والبشرة، خاصة بعد قضائك ما يقارب 15 ساعة دون ماء.

3. غني بالألياف

تحتوي أطباق الحساء المختلفة على الخضار والبقوليات الغنية بالألياف، الأمر الذي يُساعد في تنظيم وظيفة الجهاز الهضمي وحركة الأمعاء، كما يقلل من أعراض الانتفاخ والإمساك.

4. المساعدة على تخفيف الوزن

إذا كنت تُعاني من زيادة الوزن في رمضان لا تبدأ وجبتك الرمضانية قبل تناول الحساء، حيث يعد الحساء من الأطعمة المغذية التي تحتوي على كمية قليلة من السعرات الحرارية، كما أنه يشعرك بالامتلاء والشبع، وهذا أحد أهم أسباب ستقنعك بعدم تخطي حساء الخضار في رمضان.

5. قليل التكلفة

لن يتطلب صنع الحساء الكثير من المال أو حتى الجهد، تستطيع صنعه من الخضروات أو البقوليات المتوفرة في منزلك، بالإضافة إلى مرقة الدجاج أو اللحوم المخزنة في ثلاجتك.

6. التقليل من الآلام الرشح

لا يمكن للحساء أن يشفيك من المرض، لكنه من العلاجات المنزلية المخففة لأعراض الرشح ونزلات البرد، كما أنه يساهم في الوقاية منه.

7. الحفاظ على الفيتامينات والمعادن

يحتفظ حساء الخضار بالفيتامينات والمعادن الموجودة في الخضار خلافًا للطرق الأخرى المتبعة في الطهي؛ ولأن الماء الموجود في داخلها يصبح جزء من الحساء لا تتخلص منه.

8. طبق صحي ومغذي

فهو يحتوي على مكونات مغذية وسهلة الهضم تناسب الأطفال وكبار السن، مثل: شوربة العدس الغنية بالبروتينات والحديد، وحساء الدجاج، والأرز الغني بالبروتينات والحديد والكربوهيدرات، وشوربة الخضار الغنية بالألياف والفيتامينات والمعادن.

9. التقليل من الإصابة بالأمراض الخطيرة

قد يساعد طبق الحساء على التقليل من احتمالية الإصابة بمرض السرطان، وأمراض القلب والسكري؛ لاحتوائه على عناصر غذائية ومضادات للأكسدة التي تساعد في الوقاية.

المكونات الصحية لحساء الخضار

1. الجزر

يعد الجزر من العناصر الأساسية الموجودة في طبق الحساء النباتي، إذ يحتوي الجزر على فيتامين أ الضروري لصحة العين، كما يحتوي الجزر على مستويات عالية من مضادات الأكسدة الذي يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

2. البندورة

تحتوي ثمرة البندورة على مضادات الأكسدة، مثل: المنغنيز، وفيتامين ج، التي تحمي خلايا الجسم من التلف، وتقلل خطر الإصابة بمرض سرطان الثدي، وسرطان البروستاتا وسرطان البنكرياس، ومادة الليكوبين (lycopene) التي تخفض مستويات الكوليسترول والدهون في الدم، وتقلل خطر الإصابة بأمراض القلب.

3. الكرفس

يحتوي الكرفس على المغذيات والفيتامينات النباتية التي تقلل من ألم المفاصل والصداع، وتقلل خطر الإصابة بمرض ضغط الدم والكولسترول والسرطان، وتعزز نظام المناعة، وتنظم توازن السوائل في الجسم.

4. البصل

تناول البصل يحسن صحة الفم، ويمنع تسوس الأسنان؛ بسبب احتوائه على مواد تقي من البكتيريا، كما يقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون، ويُعزز من نظام المناعة، ويحسن صحة القلب والأوعية الدموية، ويساعد في التحكم بمستويات الغلوكوز في الدم.