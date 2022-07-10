حساسية الأسنان.. إليكم عادات شائعة تزيد المشكلة سوءًا!

تعتبر حساسية الأسنان مشكلة شائعة ومنتشرة بين الناس، اذ تستهدف هذه المشكلة واحدًا من ٣ أشخاص في بريطانيا. وتسبب حساسية الأسنان آلامًا مزعجة عند تناول بعض الأطعمة والمشروبات.

غير أن هناك بعض العادات التي تجعل مشكلة حساسية الأسنان أسوأ وأكثر صعوبة.

قد تحدث حساسية الأسنان نتيجة عدة عوامل، لكنها تحدث غالبا عندما يتعرض المينا او الطلاء على سطح الأسنان لمشكلة ما.

ويبدأ معظم الناس بملاحظة حساسية الأسنان عند تناول انواع معينة من الأطعمة والمشروبات، مثل الأشياء الباردة والحامضة والحلوة.

وفي حديث لموقع “اكسبرس”البريطاني، يشرح الطبيب “فايزان زاهير” أنّ واحدا من الأسباب الرئيسية التي تسبب حساسية الأسنان هو ان طبقة في الاسنان تتكشف، بعد تعرض المينا على سطح الأسنان لخلل ما.

المرضى الذين يقومون بمعالجة اسنانهم، او اولئك الذين لديهم حشوة موقتة قد يختبرون أيضا حساسية أسنان موقتة.

وبصرف النظر عن السبب المباشر لحساسية الأسنان، هناك عادات شائعة قد تجعلك اكثر عرضة لوجع الأسنان، او تزيد مشكلة حساسية الاسنان سوءًا.

أنواع من الاطعمة والمشروبات

يقول “زاهير” في هذا الاطار انه على الشخص تجنب الاطعمة والمشروبات التي تحتوي على الأسيد، مثل الحلويات والنشويات المعالجة، التي تساهم في تآكل مينا الأسنان.

بعيدا عن تجنب بعض الأطعمة، هناك بعض الاطعمة التي يصفها زاهير بأنها “صديقة للأسنان”.

اذ قال: ” الحليب والجبنة والفواكه غير الحمضية والخضار، يمكنها التصدي لآثار الأسيد في الفم، وتخفيف خطر تآكل انسجة الأسنان الصحية.

الإفراط في تنظيف الأسنان

فيما ينصح الأطباء بتنظيف الاسنان بالفرشاة مرتين في اليوم، ان الإفراط بهذه العادة قد ينتهي بتأثير غير مرغوب فيه على الاسنان.

يشرح زاهير في هذا السياق: “الإفراط في تنظيف الاسنان بالفرشاة قد يسبب ضررًا. اذ انه مع مرور الوقت، قد يودي ذلك الى “ركود اللثة”، مما يسبب في تكشف الجذور الكامنة للأسنان التي تعد طبيعيا اكثر حساسية”.

ويضيف: “بدلًا من ذلك، مرّر الفرشاة على اسنانك بحركة دائرية، ويفضّل استخدام الفرشاة الكهربائية لدقيقتين، مرتين في الاسبوع”.

العضّ على الأسنان

عض او حفّ الأسنان عادة غالبًا ما تحصل خلال الليل، وهناك أشخاص كثيرون لا يدركون حتى انهم يقومون بها.

في بعض الحالات، ترتبط هذه العادة بالتوتر والقلق واضطرابات في النوم.

في هذا الاطار، يشرح زاهير: “اولئك الذين يطحنون أسنانهم قد يقضون على مينا السن، او حتى على السن بكامله، لذلك من المهم تحديد المشكلة وأسبابها”، مضيفًا:” على سبيل المثال اذا كانت هذه العادة ناتجة عن التوتر، على الشخص ان يستشير طبيب الأسنان الذي يمكنه ان يقترح حلا مناسبًا، كارتداء قطعة تعرف بالـ bite guard، أثناء النوم”.

تبييض الأسنان

بينما قد تسعى الى تبييض اسنانك والحصول على الابتسامة الهوليوودية، ان بعض عمليات تبييض الاسنان قد تنتج حساسية في الأسنان.

ويقترح زاهير في هذا السياق، استشارة طبيب الأسنان قد البدء بتطبيق اي نوع من إجراءات تبييض الأسنان.