حساسية الفركتوز.. أطعمة عليك الحذر منها بالإضافة الى الفواكه!

يواجه العديد من الناس حساسية من بعض العناصر الغذائية تتمثل بأعراض مؤلمة ومزعجة، تدفعهم الى تجنب استهلاك الأطعمة التي تحتوي على هذه العناصر.

في هذا الاطار، يعاني البعض من أعراض عدم تحمل الفركتوز والتي تتمثل في الشعور بالانتفاخ وآلام بالمعدة والغثيان والقيء والإسهال أو الإمساك.

و قد تشمل الأعراض، بحسب خبيرة التغذية الألمانية “أستريد دوناليس”، التشنجات والدوار والإغماء. وأوضحت دوناليس أن عدم تحمل الفركتوز يعني عدم قدرة الجهاز الهضمي على تفكيك الفركتوز (سكر الفاكهة) بسبب نقص إنزيم الكبد المعروف باسم “ألدولاز B”.

كذلك، أشارت خبيرة التغذية الألمانية إلى أنه يمكن مواجهة عدم تحمل الفركتوز من خلال الابتعاد عن الفواكه، التي تحتوي على نسبة عالية من الفركتوز مثل التفاح والعنب والكرز والبطيخ، في حين يمكن تناول الفواكه التي تحتوي على القليل من الفركتوز مثل الأفوكادو والموز والأناناس والفراولة والخوخ.

ومن المهم أيضا، إلقاء نظرة فاحصة على قائمة محتويات الأغذية والمشروبات؛ حيث قد يختبئ الفركتوز بها خلف مسميات أخرى مثل شراب النشا والعسل الصناعي وسوربيتول (E 420) ومانيتول (E 421) وأيزومالت (E 953) ومالتيتول (E 965) ولاكتيتول (E 966) وإكسيليتول (E 967).

كما ينبغي الانتباه إلى أن عبارة “خال من السكر” تعني فقط أن المنتج لا يحتوي على سكر منزلي أي “السكروز”، غير أنه قد يحتوي على الفركتوز.

ويجب استشارة الطبيب فور ملاحظة أعراض عدم تحمل الفركتوز للخضوع للعلاج في الوقت المناسب، وذلك لتجنب العواقب الوخيمة، التي قد تترتب على عدم تحمله مثل أضرار الكبد والكلى.