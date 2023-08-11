حفنة من المكسّرات لمكافحة الإكتئاب

أكّدت دراسة جديدة أنّ لتناول حفنة من المكسّرات فوائد صحية مذهلة. فقد أظهرت أنّ تناول 30 غ من المكسّرات يومياً يساعد في خفض خطر الإصابة بالإكتئاب، وفق ما نُشر في newyorkpost.

تبيّن في الدراسة أنّ تناول المكسّرات يومياً ساهم في تراجع نسبة الإصابة بالإكتئاب بمعدل 17 في المئة، ما يزيد من أهمية تناولها. وقد تناولت 13500 مشارك بين سن 37 و73 سنة لم يتمّ تشخيص حالة إكتئاب لديهم عند بداية الدراسة. وتمّ تسجيل كافة انواع المكسّرات التي تناولها المشاركون غير المملحة، كاللوز والكاجو والفستق والمكسّرات المملحة وتلك المحمّصة والفستق. وتناولت الدراسة العلاقة بين استهلاك المكسّرات وخطر الإصابة بالإكتئاب لدى شريحة واسعة في متوسط العمر إضافة إلى مشاركين هم أكبر سناً في بريطانيا.

وحرص الباحثون على التدقيق في بيانات المشاركين خلال فترة 5 سنوات، وتمّ تشخيص حالة اكتئاب لدى نسبة 8 في المئة من الحالات خلال هذه الفترة.

وتبيّن أنّ استهلاك المكسّرات بمعدل منخفض إلى معتدل (30 غراماً تقريباً) في اليوم، ساعد في انخفاض خطر الإصابة بالاكتئاب بنسبة 17 في المئة بالمقارنة مع من لم يتناولوا المكسّرات.

مع الإشارة إلى أنّ 30 غراماً من المكسّرات توازي 20 حبة من اللوز أو 10 حبات من المكسّرات البرازيلية أو 15 حبة من الكاجو أو 40 حبة من الفستق أو 30 حبة من الفستق الحلبي. وبقيت هذه النتائج صحيحة حتى بعد تناول العوامل المرتبطة بنمط الحياة والصحة. فيما لاحظ الباحثون أنّ مضادات الأكسدة في المكسّرات ودورها في مواجهة الإلتهابات هما وراء هذا الأثر الإيجابي للمكسّرات في مواجهة الإكتئاب.

تشير هذه الدراسة إلى إمكان الإعتماد على المكسّرات كسلوك صحي للوقاية من الاكتئاب، إلى جانب عوامل أخرى يجب تجنّبها، كونها تساعد في الحدّ من الخطر كالسمنة واتباع نمط حياة غير صحي والميل إلى العزلة ومواجهة مشكلات صحية معينة، التي تُعتبر من عوامل الخطر التي تزيد من احتمال الإصابة بالاكتئاب. وبما أنّ النظام الغذائي من السلوكيات التي يمكن التحكّم فيها، يمكن أن تركّز دراسات مقبلة على ما إذا كان من الممكن الاعتماد على المكسّرات كاستراتيجية للوقاية من الاكتئاب لدى الراشدين.

وفي دراسة سابقة، كان باحثون قد اكتشفوا أنّ تناول كمية بسيطة من المكسّرات يومياً يساعد في الحدّ من خطر الإصابة بالذبحة القلبية والجلطات، فيما أكّدوا أنّ زيادة الكمية يساعد في الإستفادة بشكل أفضل، وإن كان تناول كمية ولو بسيطة، بمعدل بضع حبات من المكسّرات، يمكن أن يساهم في تعزيز صحة القلب بشكل ملحوظ.