حقنة الفيلر.. إليكم فوائدها ومخاطرها

يعتبر حقن الفيلر واحدة من أهم التقنيات التي تقوم بها الكثير من السيدات، فهو نوع من التجميل والمساعدة على نجاح جراحات البوتكس، فيلر هو نوع من التقنيات التجميلية الأكثر انتشارًا وشعبية حيث لا يحتاج إلى تخدير أو جراحة.

في هذا المجال، تلجأ الكثير من السيدات والفتيات إلى حقن الفيلر لتجميل الوجه وعلاج العديد من مشاكل الجلد وذلك لفوائده للوجه، نذكر منها ما يلي:

تخفيف ظهور الندبات على الوجه وخاصة الندبات المعقدة التي تظهر بسبب انتشار حب الشباب.

زيادة حجم الشفاه الرقيقة.

تخليص الوجه من الترهلات وشد الوجه.

تحسين بعضًا من مناطق الوجه مثل تغيير الفك ورفع الخدود.

علاج التجاعيد والخطوط الرفيعة الناتجة بسبب التقدم في العمر.

مخاطر الفيلر للوجه

تظهر بعض الأعراض الجانبية المرافقة لحقن الفيلر وهي كما يأتي:

ظهور ندبات على الوجه.

ظهور كدمات أو نزيف في أماكن الحقن.

احمرار الجلد والشعور بالحكة.

من الممكن الإصابة بالعدوى.

الإصابة بردات فعل تحسسية في مكان الحقن أو قد تحدث في كافة أنحاء الجسم.

في حالات نادرة قد تسبب تلفًا في الأوعية الدموية.