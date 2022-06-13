حكة الجسم الشديدة.. إليكم أبرز أسبابها!

لا بدّ أنك تشعر بحكة شديدة في جسمك من وقت الى آخر، من دون أن تدرك الأسباب وراء ذلك. فالحكة شعور مزعج قد يكون ناتجًا عن ملابس غير مريحة أو لدغة حشرات وغيرهما.

غير أن الحكة الشديدة قد تكون مؤشرًا الى أمور أبعد من ذلك، كالطفح الجلدي أو المرض.

وتوجد أسباب مختلفة لحكة الجسم الشديدة، وعلاجات متنوعة بحسب كل سبب. في السطور التالية، نطلع على أسباب حكة الجسم الشديدة:

1- البشرة الجافة

إذا كانت بشرتك جافة، فسوف يؤدي ذلك إلى شعورك بالحكة، ويمكن أن تزداد الأعراض بشكل خاص في الشتاء، وفي الأماكن التي يكون الهواء فيها جافاً. ومع تقدمك في العمر، يصبح الأمر أكثر شيوعاً. ولتخفيف حكة الجلد الجاف؛ اتبع العلاجات التالية:

– استخدم المرطب بعد الاستحمام بينما لا تزال بشرتك رطبة، ومرة أخرى بعد تغيير الملابس.

– اشرب الكثير من السوائل؛ للحفاظ على رطوبتك.

– اجعل الاستحمام سريعاً، ولا تستخدمي الماء شديد السخونة.

– استخدم صابوناً لطيفاً ومرطباً.

2- الطفح الجلدي

إذا بدأت في الحك ووجدت طفحاً جلدياً، فمن المحتمل أن تكون المشكلة في جلدك، ويمكن أن يحدث ذلك بسبب:

– الالتهابات الفطرية والبكتيرية، مثل القوباء والتهاب الجريبات.

– البق؛ فعندما تتعرض للدغة بعوضة أو عنكبوت، فأنت تعلم ذلك، وقد يكون من الصعب تشخيص لدغات البق والعث؛ لأنها تبدو مثل الطفح الجلدي، كما يمكن أن يسبب القمل إحساساً بالزحف في فروة رأسك، إلى جانب حكة شديدة.

– الإكزيما أو التهاب الجلد التأتبي: يظهر على جلدك على شكل بقع جافة متقشرة أو طفح جلدي وعر.

وليس من الواضح ما الذي يسببه، لكنه يؤدي إلى الحكة الشديدة، ومن المرجح أن يُصاب الأطفال به إذا كان لدى أسرهم تاريخ من الربو والحساسية، كما يمكن لبعض أنواع الحساسية الغذائية أن تزيد الأمر سوءاً.

– التهاب الجلد التماسي: يحدث هذا الطفح الجلدي الحاد نتيجة رد فعل على شيء يلمس بشرتك؛ إذ يمكن أن تكون المعادن في مجوهراتك أو المواد الكيميائية في مستحضرات التجميل وأدوات النظافة ومنتجات التنظيف سبباً في هذا الالتهاب، الذي يؤدي إلى الإصابة بالحكة الشديدة.

3- الصدفية

تجعل الصدفية جسمك يفرط في إنتاج خلايا الجلد، والتي تتراكم في شكل بقع ملتهبة ومثيرة للحكة على سطح الجلد، وهي أعراض تنتج عن فرط نشاط جهاز المناعة.

4- الحمل

يؤكد أكثر من 1 من كل 10 نساء حوامل أن الحكة مشكلة شائعة تصاحب الحمل، وتتراوح الأسباب من الطفح الجلدي غير المؤذي إلى الحالات الأكثر خطورة.

5- الأدوية

قد يسبب تناول بعض الأدوية حكة في جلدك، حتى مع عدم وجود علامات لطفح جلدي أو تهيج. استشر طبيبك إذا أصبحت الحكة مزعجة للغاية. من المعروف أن هذه الأدوية تجعلك تبدأ في الحك.

6- الأمراض النفسية

إذا لم يتمكن طبيبك من العثور على سبب جسدي لحكة الجسم الشديدة، فقد يكون السبب نفسياً، حيث تمنح بعض الحالات العقلية الأشخاص الرغبة في الحك، وقد يشعرون أن جلدهم يزحف بشيء ما.

يمكن أن يكون الخدش القهري نتيجة الشعور بحكة الجلد علامة على الإصابة بالكآبة والقلق، كما اضطراب الوسواس القهري، والذهان، ونتف الشعر.