حل بسيط لعلاج ضعف النظر.. التحديق بلون محدد يعيد “شحن” العين

يسعى العديد من الأشخاص إلى استخدام الطرق الطبيعية لتقوية نظرهم، والمحافظة عليه، بعيداً عن استخدام العدسات اللاصقة، أو النظارات الطبية، أو الخضوع لعمليات الليزر، أو الليزك المكلفة، والتي قد تسبب آثاراً جانبية غير مرغوبة.

كشفت دراسة جديدة عن حل بسيط جدا وفعال وآمن لعلاج تراجع قدرة النظر لدى الإنسان، عن طريق استخدام شعاع من أحد الألوان بشكل يومي.

وأفاد علماء بوجود حل بسيط لكنه ثوري وفعال لعلاج تراجع نظر الإنسان مع تقدمه بالعمر، حيث أكدت الدراسات أن النظر إلى شعاع ضيق من لون محدد يعيد قوة النظر إلى الإنسان عن طريق تحفيز بعض أجزاء خلايا العين.

النظر صباحا للشعاع يحسن النظر

وأكد باحثون من جامعة كوليدج لندن (UCL) البريطانية، أن موجة قصيرة من الضوء الأحمر في الصباح تعمل على تحسين البصر المتدهور، ما قد يوفر علاجا بسيطا وآمنا وسهل الاستخدام للحفاظ على أعيننا وكفاءتها وحدة النظر مع تقدمنا ​​في العمر.

وقام العلماء بتجربة هذه الطريقة على 20 مشاركا تعرضوا لثلاث دقائق من الضوء الأحمر العميق بدرجة 670 نانومتر في الصباح، أي بين الساعة 8 صباحا و9 صباحا.

وأشار الباحثون في دراستهم المنشورة في مجلة “plos” العلمية، إلى أنهم سجلوا تحسن البصر بنسبة 17% واستمر التحسن (عند مستوى أقل) أسبوعيا في المتوسط، لكنهم لحظوا تحسنا لدى بعض المتطوعين، وصل إلى درجة 20%.

العلماء رصدوا هذه الحالة لدى الحيوانات سابقا

بحسب المقال المنشور في مجلة “sciencealert” العلمية، فإن هذا الارتباط بين الضوء الأحمر ذي الطول الموجي الطويل وتحسن الرؤية، يتطابق مع مشاهدات رصدها العلماء في الدراسات السابقة على الحيوانات، حيث نوهت دراسة سابقة أجريت العام الماضي في معهد كاليفورنيا إلى ذات النتائج لكن اقتصر التعرض للون الأحمر مرة واحدة في الأسبوع بطاقة أقل.

إعادة شحن خلايا العين مثل البطارية

وأضاف العالم، موضحا: إن “التعرض في الصباح هو مفتاح (الحل) تماما لتحقيق تحسينات ومنع تدهور الرؤية: كما رأينا سابقا في الذباب، فإن الميتوكوندريا لديها أنماط عمل متغيرة ولا تستجيب بنفس الطريقة للضوء في فترة ما بعد الظهر – تؤكد هذه الدراسة ذلك”.

إعادة شحن الميتوكندريون بالطاقة

تعد الميتوكوندريا أو ميتوكندريون المتواجدة في العين (كما تسمى أيضا المتقدرة وهي عضية تنتج الطاقة للخلية)، والتي غالبًا ما تسمى مراكز قوة الخلية، تعد مفتاحا للحل، ويقول العالم: “لقد أدرك الفريق بالفعل أنها (الميتوكوندريا) أكثر تقبلا (للضوء) في الصباح، وهذه العضيات هي التي يعاد شحنها بالضوء الأحمر حتى تتمكن من إنتاج المزيد من الطاقة”.

تتألف المستقبلات الضوئية في شبكية العين، حيث يتم جمع الميتوكوندريا بكثافة أكبر، من مخاريط أو الخلية المخروطية (تتعامل وتعالج رؤية الألوان) وقضبان أو العصي (للتكيف مع الإضاءة المنخفضة). وركز الفريق على المخاريط، وتقييم حساسية تباين الألوان بعد التعرض للضوء الأحمر.

ولاحظ الباحثون عدم وجود نتائج ملحوظة خلال اختبارات المتابعة على ستة مشاركين، باستخدام العلاج بالضوء الأحمر يوميا بين الساعة 12 ظهرا والساعة 1 ظهرا، مما يؤكد أن الميتوكوندريا لا تستجيب للضوء الأحمر العميق بنفس الطريقة لاحقا في يوم، بعكس استجابتها صباحا.

يقول جيفري: “تمتلك الميتوكوندريا حساسيات خاصة للضوء ذي الطول الموجي الطويل الذي يؤثر على أدائها، وتعمل الأطوال الموجية الأطول التي تمتد من 650 إلى 900 نانومتر على تحسين أداء الميتوكوندريا لزيادة إنتاج الطاقة (داخل الخلية)”.

