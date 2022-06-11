حل واعد لعلاج آلام الظهر المزمنة

آلام الظهر من أكثر الأمراض شيوعاً التي تؤثر على قدرة الشخص على أداء مهامه اليومية، ولحسن الحظ تمت تجربة حقن جل مائي لعلاج آلام أسفل الظهر، وخصوصاً للمرضى الذين يعانون من مرض القرص التنكسي (بالإنجليزية: Degenerative disc disease)، وكانت هذه التجربة ناجحة، حيث أنها قللت من شعور المرضى بالآلام، وحسنت من أداءهم الجسدي.

تمت الدراسة في مدينة فيرفاكس في الولايات المتحدة في فيرجينيا، واستغرقت 6 أشهر من العلاج، بحيث انخفضت درجة الألم عند المرضى على مقياس الألم من 7.1 إلى 2.0 فقط.

يقول الطبيب دوجلاس بي بيل رئيس قسم الأشعة في أوكلاهوما بأن هذا الإجراء يعتبر سهل وآمن، حيث يتم حقن الجل في فقرات العمود الفقري للمريض بعد تخديره، باستخدام التصوير بالتنظير، عن طريق ابرة بقياس 17، فيعمل هذا الجل المائي على تعبئة الفراغات، والشقوق، والتمزقات في أقراص الفقرات المتضررة والمتآكلة، مما يساعد العمود الفقري على استعادة سلامته وقدرته على أداء المهام، دون الحاجة لتناول أقراص تسكين الآلام يومياً، أو اللجوء إلى جلسات العلاج الطبيعي ودعامات الظهر.