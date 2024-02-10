حمى الضنك.. أعراضها وسبل الوقاية منها

صرح المدير العلمي لمركز طب السفر بألمانيا توماس يلينيك بأن حمى الضنك هي حمى تنتشر بشكل رئيسي في المناطق الاستوائية في آسيا وأميركا الجنوبية وأفريقيا، وكذلك في بعض الدول الأوروبية.
وأوضح أن حمى الضنك تنقلها بعوضة تحمل اسم بعوضة النمر وتُعرف أيضا باسم بعوضة الحمى الصفراء أو بعوضة الضنك، مشيرا إلى أن أعراض الإصابة بهذه الحمى تتمثل في الارتفاع الشديد في درجة حرارة الجسم وآلام الأطراف والمفاصل والصداع والارتجاف والحكة والطفح الجلدي، الذي يغطي مساحة كبيرة من الجلد، بالإضافة إلى تورم العقد الليمفاوية.
وغالبا ما تظهر هذه الأعراض بعد التعرض للدغة البعوضة بأربعة إلى سبعة أيام، وهي فترة حضانة المرض.
وفي بعض الحالات قد تتخذ حمى الضنك مسارا شديدا يشكل خطرا على الحياة، حينئذ يعاني المريض من آلام بالبطن وقيء مستمر وضيق في التنفس ونزيف الأغشية المخاطية كنزيف اللثة مثلا.
ويتم علاج الحالات البسيطة من حمى الضنك بواسطة الأدوية الخافضة للحرارة والمسكنة للألم، في حين تستلزم الحالات الخطيرة تلقي الرعاية الطبية في المستشفى.
وللوقاية من حمى الضنك، يتعين على المسافرين إلى المناطق الاستوائية الموبوءة تلقي التطعيم ضد حمى الضنك. كما يمكن حماية الجلد من لدغات البعوض من خلال وضع مادة طاردة للبعوض على الجلد.
ومن المفيد أيضا ارتداء ملابس طويلة تغطي أجزاء الجسم المعرضة للدغات البعوض مثل اليدين والقدمين.