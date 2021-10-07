حمية "بوباي" تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب

وجدت الأبحاث أنّ اتباع “حمية بوباي” وتناول الكثير من الخضروات الخضراء يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب بمقدار الربع.

وجدت دراسة أنه إذا زاد الناس من استهلاكهم للأطعمة الغنية بالحديد، فقد يمنع ذلك مئات الآلاف من حالات أمراض القلب في المملكة المتحدة.

وجد الخبراء أنّ نقص الحديد، الذي يؤثر على حوالي ثلثي الأشخاص في منتصف العمر، مرتبط بحوالي عشرة بالمائة من جميع حالات أمراض القلب.

وحثوا البالغين على تناول الأطعمة الغنية بالحديد مثل اللحوم الحمراء والسبانخ والفطر والتوفو والعدس لتقليل احتمال الإصابة بالنوبات القلبية.

تساعد الأطعمة الغنية بفيتامين C مثل البروكلي والفلفل والفواكه الجسم أيضاً على امتصاص الحديد، وهو معدن حيوي لصنع خلايا الدم الحمراء، التي تحمل الأكسجين إلى الجسم.

تابع فريق في جامعة هامبورغ أكثر من 12,000 رجلاً وامرأة، بمتوسط عمر 59 عاماً.

راقبوا مستويات الحديد وقارنوها مع معدلات أمراض القلب والنوبات القلبية على مدى فترة 13 عاماً.

أظهرت اختبارات الدم أّن ما يقرب من ثلثي المشاركين يعانون من نقص الحديد، مما قد يؤدي إلى أعراض بما في ذلك التعب وضيق التنفس.

كان المرضى الذين يفتقرون إلى الحديد الكافي، 25 في المئة أكثر عرضة للموت من أمراض القلب و12 في المئة أكثر عرضة للموت من أي سبب.

وخلصت الدراسة، التي نشرتها الجمعية الأوروبية لأمراض القلب، إلى أنه يمكن الوقاية من واحدة من كل عشر حالات جديدة من أمراض القلب التي تحدث لدى البالغين في منتصف العمر، إذا عزز الناس مستويات الحديد لديهم. كما أنه سيمنع حوالي واحد من كل 20 حالة وفاة بسبب أمراض القلب بين الناس في الخمسينات والستينات.

يمكن معالجة نقص الحديد من خلال المكملات الغذائية أو من خلال التغييرات في النظام الغذائي، مثل تناول المزيد من السبانخ أو اللحوم الحمراء.

قال المؤلف الرئيسي الدكتور بينيديكت شريج: “أظهرت الدراسة أنّ نقص الحديد كان سائداً للغاية لدى هذه الفئة من السكان في منتصف العمر، مع وجود ما يقرب من ثلثي نقص الحديد الوظيفي لديهم.

“كان هؤلاء الأفراد أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب وكانوا أكثر عرضة للموت خلال السنوات 13 القادمة.”

إنّ نقص الحديد هو اضطراب التغذية الأكثر شيوعاً في العالم، ويمكن أن يؤدي إلى المرض والعدوى وكذلك مضاعفات القلب والرئة.

إنّ النساء معرضات بشكل خاص بسبب الحيض، وخاصة أولئك اللواتي يعانين من دورة شهرية غزيرة.

أكثر من ربع الإناث اللواتي تتراوح أعمارهنّ بين 19 إلى 64 سنة في المملكة المتحدة يأكلن أقلّ من المدخول الموصى به من الحديد.

وتعتبر أمراض القلب مسؤولة عن حوالي ربع جميع الوفيات في المملكة المتحدة، مما يسفر عن مقتل أكثر من 160,000 كل عام.

هناك حوالي 7.6 مليون شخص يعيشون مع أمراض القلب أو الدورة الدموية في المملكة المتحدة: 4 ملايين رجلاً و3.6 مليون امرأة.

قالت ريجينا جيبلين، ممرضة القلب في مؤسسة القلب البريطانية: “نحن نعلم بالفعل أنّ نقص الحديد للأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والدورة الدموية مثل قصور القلب، يمكن أن يؤدي إلى تفاقم أعراضهم وتقليل نوعية حياتهم وزيادة خطر وفاتهم.”

“في حين تظهر الدراسة أنّ هناك نسبة عالية من نقص الحديد، إلا أنها لا تنظر في الأسباب الكامنة وراء ذلك.”

“هناك حاجة إلى مزيد من البحث حول ما إذا كان سيتم تصنيف نقص الحديد كعامل خطر لتطوير أمراض القلب والدورة الدموية وتأثير علاج نقص الحديد بمكملات الحديد.”

وتابعت جيبلين : “إذا كنت قلقاً بشأن وضع الحديد الخاص بك، فعليك التحدث إلى طبيبك أولاً. يمكنه تقديم المشورة لك، أو قد يحيلك إلى أخصائي تغذية مسجل.”