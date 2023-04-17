حمية غذائية تساهم في تعزيز صحة القلب لدى مرضى السكر

كشفت أبحاث طبية حديثة عن نتائج مهمة ومثيرة بشأن إحدى النصائح الغذائية المهمة لمرض السكر من النوع الثاني، أحد أخطر الأمراض المزمنة التي تصيب أكثر من 360 مليون شخص على مستوى العالم.

وأشارت الدراسة التى أشرف عليها باحثون من جامعة دوسلدورف الألمانية إلى أن اتباع حمية غذائية قليلة السعرات الحرارية يسهم فى تعزيز صحة القلب لدى مرضى السكر وضبط معدل ضربات القلب وكما أنها تقلل فرص الإصابة باضطرابات القلب، ونشرت هذه النتائج على الموقع الإلكتروني للمجلة الطبية “Diabetes Care” رعاية مرضى السكري هي مجلة طبية تصدر عن جمعية مرضى السكرى الأمريكية.

وأضاف الباحثون أن اتباع الحمية قليلة السعرات الحرارية، وتناول الأطعمة الغنية بالألياف مع التقليل من اللحوم الحمراء أسهم أيضاً فى خفض الوزن بمعدل 5 إلى 6 كجم خلال مدة الدراسة التى استمرت 8 أسابيع.

يحد النظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات من كمية الكربوهيدرات التي تتناولها. تُصنَّف الكربوهيدرات كما يأتي:

كربوهيدرات بسيطة طبيعية، مثل اللاكتوز في الحليب والفركتوز في الفاكهة. كربوهيدرات بسيطة مكررة، مثل سكر المائدة، كربوهيدرات معقدة طبيعية، مثل الحبوب الكاملة أو البقوليات، كربوهيدرات معقدة مكررة، مثل الدقيق الأبيض.

تتضمن المصادر الشائعة للكربوهيدرات الطبيعية ما يأتي:

الحبوب، الفاكهة، الخضراوات، الحليب، المكسرات، البذور، البقوليات، مثل الفاصولياء والعدس والبازلاء.