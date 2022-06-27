حيل ونصائح بسيطة لإنقاص الوزن دون أي آثار سلبية

إنقاص الوزن عملية صعبة ولكنها ليست مستحيلة، حيث يجب على النساء المعاصرات أن يلعبن أدواراً لا تعد ولا تحصى، وبالتالي تأخذ الصحة المرتبة الخلفية في حالتهن.

في الوقت نفسه، يجب على النساء توخي الحذر بشأن حجم الخصر والشكل العام لأنه يؤثر على الصحة، بسبب ضيق الوقت، فهم غير قادرين على اتباع عملية آمنة ومستدامة للتنحيف.

ووفقاً لما ذكره موقع “timesofindia”، يمكن أن تساعد هذه الحيل والنصائح البسيطة في إنقاص الوزن دون أي آثار سلبية على الصحة.

ضع أهدافاً قابلة للتحقيق:

لا تضع أهدافاً عالية لفقدان الوزن، لأنها ستضيف ضغطاً دائماً على روتينك، ويجب أن يكون الهدف قابلاً للتحقيق وقابل للقياس وذو صلة، على سبيل المثال، بدلاً من تحديد هدف خسارة 5 كجم شهرياً، احتفظ بها 2 كجم فقط، حيث أن هذا الهدف قابل للتحقيق بشكل تدريجي وبدون أي ضغوط.

تقليل استهلاك الكربوهيدرات:

تجنب تناول الخبز الأبيض والمكرونة والنودلز والأطعمة المعلبة الأخرى، اختر المكسرات الصحية أو الأطعمة البنية لأن الكربوهيدرات المكررة تحتوي على ألياف ومغذيات دقيقة أقل.

تناول الكثير من الخضروات الخضراء:

أضف المزيد من الأوراق مثل أوراق الكاري والريحان والبقدونس وأوراق الكزبرة والسبانخ وإكليل الجبل، وهذه الخضر مليئة بالعناصر الغذائية، وتساعد في الهضم والتحكم في نسبة السكر في الدم ومستويات الكوليسترول، كما أنها تزيد من معدل الأيض وبالتالي تساعد في إنقاص الوزن.

زيادة استهلاك البروتين:

لتقليل الوزن، قم بزيادة تناول الأطعمة البروتينية مثل اللحوم والبيض ومنتجات الألبان والبقوليات، النظام الغذائي عالي البروتين يبقي المعدة ممتلئة ويعزز معدل الأيض، وبالتالي يساعد في إنقاص الوزن.

اشرب الكثير من الماء:

حافظ على رطوبتك، واستهلاك كمية كافية من الماء يمنع تناول الوجبات الخفيفة ويقلل من آلام الجوع، وللحصول على أفضل النتائج، اشرب كوبين من الماء، 15 دقيقة قبل كل وجبة.

امشي كثيراً:

اتخذ المزيد من الخطوات كل يوم لحرق السعرات الحرارية الزائدة، وقم بالأعمال المنزلية بنفسك، واستخدم السلالم وأوقف المركبات بعيداً عن الوجهة، وقم بالسير أثناء استراحة الغداء لتضيف إلى العدد الإجمالي للخطوات التي تم قطعها في اليوم.

تقليل استخدام الهواتف المحمولة:

يجب تقليل استخدام الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والتلفزيون، واستخدم وقت الشاشة الإضافي للمشي السريع أو ممارسة التمارين الرياضية الخفيفة في المنزل.

خذ قسطاً كافياً من النوم:

يعد وضع جدول نوم منتظم أمراً حيوياً لفقدان الوزن، أظهرت العديد من الدراسات أن الحرمان من النوم يؤدي إلى زيادة الوزن مع اختلال هرمونات الجسم، ويعد الحد الأدنى من النوم الجيد لمدة 7 ساعات كل ليلة يزيد من احتمالية فقدان الوزن.

تقليل التوتر:

تشير بعض الدراسات إلى أن زيادة مستويات التوتر تزيد من خطر زيادة الوزن. التوتر يزعج أنماط الأكل مما يؤدي إلى الإفراط في الأكل والشراهة لذلك، استمع إلى الموسيقى، ومارس الرياضة، ومارس اليوجا، وتحدث إلى الأصدقاء أو العائلة لتقليل مستويات التوتر.