خاص للرجال.. أبرز التمارين الرياضية لعلاج آلام الظهر

مشكلة آلام الظهر من ابرز الآلام التي يعاني منها الرجال، وذلك يرجع لعدة أسباب ابرزها الجلوس لفترات طويلة أو حمل شيء ثقيل وغيرها من الأمور.

في حين ان الشكوى من ألم الظهر مسألة شائعة جداً إذ يُعد ألم الظهر السبب الأكثر انتشاراً للتوجه للعلاج الطبي وللتغيب عن العمل، لكن بالإمكان تجنب غالبية أنواع آلام الظهر.

في حال فشلت محاولات تجنب ألم الظهر فان علاجاً بسيطاً يمكن القيام به من البيت بالإضافة إلى الحرص على تفعيل الجسم بشكل صحيح من شأنه أن يُعالج آلام الظهر خلال عدة أسابيع ليعود الظهر إلى حالته الصحية السليمة لمدة زمنية طويلة، ويُعد اللجوء لحل جراحي لالآم الظهر مسألة نادرة جداً.

يتكون الظهر من عظام، وعضلات، وأربطة، وأوتار، وفقرات التي هي بطانة مستديرة الشكل مصنوعة من مادة غضروفية والتي تستخدم لتقليل الارتجاجات بين فقرات العمود الفقري.

ويساعد تمرين “الجرش الجزئي” على معالجة آلام العظام، وتمرين الجرش الجزئي هو تمرين عضلي مركب فعال للغاية، وعندما يتم إجراؤه بشكل صحيح فإنها تستهدف عضلات البطن العلوية، وأسفل البطن وعضلات أسفل الظهر، وتكون أقل عرضة للإصابة من تمارين الجلوس التقليدية.

ويعد تمرين تعدد أوتار الركبة من أفضل التمارين لعلاج آلام الظهر، ويعمل هذا الثني المطرقي على تشغيل الجزء الخلفي من الساقين، ما يساعد على استقرار الجزء الخلفي من مفصل الركبة وكذلك تحسين الحركة في الجزء الأمامي من الساق، حيث يعمل على أوتار الركبة وهي العضلة المقابلة للرباعية، والتي تعمل في رفع الساق الواقفة.

ومن أفضل التمرينات ايضا هو تمرين الجسر، والذي يساعد في علاج مشكلة ألام الظهر بشكل فعال.