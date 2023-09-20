خاص للنساء.. 7 نصائح أساسية لتقاومي الإجهاد والتوتر

يمكن أن تؤثر فترات التوتر والإجهاد الطويلة على صحة المرأة العاطفية والجسدية، وبعض الآثار الجانبية أو أعراض الإجهاد الظاهرية تكون كالصداع، ومشاكل الجهاز الهضمي، ومشاكل النوم، والتهيج، وانخفاض الإنتاجية، ومشاكل في الذاكرة أو التركيز، وزيادة الوزن أو فقدانه، وزيادة ضغط الدم أو معدل ضربات القلب. ، ولكن في بعض الحالات، يمكن أن يكون لهذه التأثيرات آثار طويلة المدى على صحتك.

بما أن التوتر جزء لا مفر منه من حياة الجميع، فمن المهم أن تتعلمي كيفية إدارته حتى لا يسيطر على حياتك ويدمر صحتك. لسوء الحظ، تميل النساء اللاتي يعانين من التوتر إلى الاعتقاد بأنهن قادرات على “التغلب على التوتر” فحسب، أو أن عليهن تأجيل الرعاية الذاتية من أجل مواكبة المسؤوليات المتعددة للمنزل والعمل والأسرة.

إذا كان هذا يبدو مألوفًا، فقد يساعدك على إعادة ترتيب أولويات وجهة نظرك من خلال التفكير في الأمر بهذه الطريقة: ستكونين دائمًا في وضع أفضل لرعاية أسرتك، وإدارة أسرتك، ومواصلة العمل والمسؤوليات الأخرى، عندما تضعين صحتك الجيدة أولاً. في المرة القادمة التي تجدي فيها نفسك تتعاملين مع أمور أكثر قليلاً مما يمكنك التعامل معه بسهولة، قومي بتجربة هذه النصائح لإدارة التوتر بشكل أفضل:

1 قومي ببعض التمارين

لا تنتج التمارين الهرمونات التي تخفف التوتر فحسب، بل إنها توفر جزءًا من الوقت الذي يمكنك فيه أن تكوني بمفردك مع أفكارك – أو لا تفكري كثيرًا على الإطلاق. إذا كنت تشعرين بالتوتر، تجنبي إغراء التخلص من روتين التمارين الخاص بك من أجل توفير المزيد من الوقت للتعامل مع مشاكلك. إذا كنت لا تمارسين الرياضة حاليًا، فاخرجي عدة مرات في الأسبوع وقومي بالمشي السريع لمدة 20 دقيقة. قد تجدي أنك تحبين الفوائد كثيرًا لدرجة أنها تلهمك للتوسع في روتين منتظم للنشاط البدني.

2 تناولي الكثير من الخضار والفواكه

قد يبدو “تناول الطعام الناتج عن التوتر”، على شكل الإفراط في الانغماس في الطعام أو الذهاب إلى آلة البيع أو التسوق في السيارة، فكرة رائعة عندما تشعرين بالقلق. ولكن الحقيقة هي أنك ستشعرين بالتحسن على المدى الطويل إذا تناولت تفاحة بدلاً من كيس رقائق البطاطس عندما تكون لديك الرغبة في تناول الطعام.

3 حافظي على رطوبتك

يمكن أيضًا أن تكون المشروبات الكحولية والمشروبات الغازية مصدر إلهاءات مغرية عندما تشعرين بالتوتر. ومع ذلك، فإن الماء هو الخيار الأفضل. سيكون جسمك مجهزًا بشكل أفضل لمحاربة التأثيرات السلبية للتوتر عندما يتم تغذيته وترطيبه بشكل صحيح.

4 اكتبي

أحد النتائج الثانوية الشائعة للتوتر هو الشعور “بالإرهاق” – وهو أمر يصعب التحكم فيه في وقت واحد. إن إعداد قائمة بكل ما يحدث لديك أو ما يقلقك، ثم تحديد أولويات قائمتك بناءً على الحاجة وما يمكنك فعله بشكل واقعي بشأن كل عنصر، يمكن أن يساعدك في تحقيق شعور أفضل بالسيطرة.

5 خذي قسطا من الراحة

ما لم تكوني تتعاملين مع موقف حياة أو موت فوري، فمن المحتمل أن 20 دقيقة من الراحة هنا وهناك لن تؤثر على مشاكلك بطريقة أو بأخرى. يمكن للأنشطة مثل الاسترخاء مع مجلة، أو مشاهدة برنامج تلفزيوني مفضل، أو التوقف لتناول فنجان من القهوة مع صديق أن تساعدك على صرف انتباهك عن مشاكلك لفترة قصيرة، مما يعني أنك ستتمكنين من معالجتها من خلال منظور جديد عندما تكون مستعدًا.

6 كوني منظمة

لا شيء يمنحك الشعور بالسيطرة مثل الإعداد والتنظيم. إذا وجدت أن التوتر لديك يتفاقم بشكل أكبر بسبب الأعمال الورقية المتراكمة، أو المطبخ الفوضوي، أو تراكم رسائل البريد الإلكتروني، فخصصي بعض الوقت للتعامل مع المشكلة أو طلب المساعدة.

7 تحدثي الى صديقتك

في بعض الأحيان تصبح مشاكلنا أكبر مما تحتاج إليه عندما تعيش داخل رؤوسنا، عندما تشعرين بالتوتر، فإن التحدث عن الأمور مع صديقة يمكن أن يساعدك في إيجاد الحلول وإعادة صياغة المشكلات لإدارة أفضل.