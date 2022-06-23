اليكم أهمية التمارين الجماعية بالنسبة لكبار السن

الحفاظ على صحتنا ولياقتنا يجب أن يكون أهم الأولويات في كل مرحلة من مراحل حياتنا، وتحديدا عندما نبدأ في الاقتراب من الستينيات وما بعدها، وظهر مجموعه من الخبراء ينصحوا كبار السن بممارسة التمارين الجماعية التي تعتمد على الشغل الجماعي، كرياضة المشي والجري وغيرها.

فمن المهم جداً ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، وتوصلت الأبحاث والدراسات الحديثة مدى أهمية التمارين الجماعية فهي أكثر فاعلية بالنسبة لكبار السن، وذلك بحسب موقع “eatthis”.

ويقول فاريل هروسكا، المدرب الشخصي وميسر تحالف DEI في Chuze Fitness، حيث يوضح هروسكا أنه عند اختيار التمارين المثلى للأفراد كبار السن ، فإن الخطوة الأولى هي تحديد أي من (أنشطة الحياة اليومية) لكل شخص هي الأكثر أهمية، وعلى سبيل المثال ، قد يفضل شخص ما الدخول في حركة يومية عن طريق الجري أو التدريب لحدث معين ، بينما قد يركز شخص آخر على الاستقلال عن طريق ممارسة الرياضة بمفردة.

وأضاف هروسكا قائلا:«ستختلف التمارين وشدتها من شخص لآخر وتعتمد على مستوى لياقتهم البدنية طوال حياتهم».

وينصح هروسكا بممارسة تمارين مثل الصفوف المتوسطة العالية والذباب الخلفي، وهناك حاجة إلى عضلات القلب ثلاثي الأبعاد ، أو الجذع ، بالإضافة إلى الاستقرار في الحوض.

ويوضع هروسكا أنه مع تقدمك في العمر ، تقل كثافة عظامك وتضعف عضلاتك، ومن المهم تحسين قوتك الأساسية الدورانية وتحقيق الاستقرار في منطقة الحوض عن طريق أداء التمارين الصحيحة فقط.

يوصى بممارسة الرياضة الجماعية يومين إلى أربعة أيام كل أسبوع، فهي تحسن الحالة النفسية لكبار السن، وتساعد في تحسين الحالة النفسية لكبار السن.