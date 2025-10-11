خبراء بريطانيون: التعب المستمر قد يكون علامة مبكرة للسرطان

حذّرت جمعية أبحاث السرطان في المملكة المتحدة من عارض شائع قد يشير إلى الإصابة بالسرطان، وهو التعب المستمر والمنهك الذي يبدأ منذ لحظة الاستيقاظ ويستمر طوال اليوم، حتى بعد الحصول على قسط كافٍ من النوم.

وذكرت صحيفة “ميرور” أن هذا النوع من الإرهاق، الذي يعاني منه نحو 65% من مرضى السرطان، غالبًا ما يُساء تفسيره على أنه إجهاد عابر أو نتيجة لضغوط الحياة اليومية، لكنه قد يكون أحد الأعراض المبكرة للمرض.

وأوضحت الجمعية أن الإرهاق المرتبط بالسرطان لا يقتصر على الجانب الجسدي، بل يمتد ليؤثر على الحالة النفسية والعاطفية، ويجعل المريض عاجزًا عن القيام بالأنشطة اليومية البسيطة مثل الطبخ أو التحدث أو الاستحمام.

أعراض ترافق الإرهاق المزمن:

فقدان الطاقة بشكل دائم والرغبة المستمرة في النوم

الحاجة الدائمة للراحة دون سبب واضح

ضعف التركيز وصعوبة اتخاذ القرارات

آلام عضلية وصعوبة في الحركة

مشاعر سلبية مثل الحزن أو القلق

وأكدت الجمعية أن الإرهاق المستمر لا يعني بالضرورة وجود السرطان، فقد يكون ناتجًا عن مشكلات صحية أخرى مثل فقر الدم، اضطرابات الغدة الدرقية، السكري، أمراض القلب أو الكلى، كوفيد الطويل الأمد، الاكتئاب، أو تأثير بعض الأدوية مثل العلاج الكيميائي ومسكنات الألم.

وختمت الجمعية بالتأكيد على ضرورة مراجعة الطبيب فورًا عند استمرار التعب دون سبب منطقي، مشيرةً إلى أن الكشف المبكر يمكن أن يحدث فارقًا كبيرًا في فرص العلاج والشفاء.