الخميس 25 شوال 1443 ﻫ - 26 مايو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

خبراء يكشفون الرقص أعظم دواء للصحة العقلية

23 - مايو - 2022
الرقص

الرقص

A A A
طباعة المقال

تحدث الخبراء عن التأثير الإيجابي الذي يخلفه النشاط البدني المنتظم في الصحة الذهنية، ويرجح بعضهم أن يكون للرقص تحديداً فوائد إضافية قد تتمثل بعلاج حالات القلق والألم المزمن، عدا إمكان تعزيز معنويات مرضى الزهايمر، والتخفيف حتى من أعراض الفصام.

فقد أفادت كاتبة العلوم في صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، ستار فارتان، بأن الرقص ساعدها على تخفيف مشاعر القلق لديها، بعد أن تركها مرض والدها ومن ثم نزالها الطويل مع “كوفيد-19” في موقف صعب.

وترى أن العلاج بالرقص او الحركة يأخذ الفوائد المعروفة للنشاط البدني المنتظم ويوسعها إلى عالم أكثر عاطفية.

وعن السبب في ذلك، نقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية عن رئيسة جمعية العلاج بالرقص الأمريكية، الطبيبة انجيلا جريسون قولها إننا “نحتفظ بكل تجربة مررنا بها في أجسادنا، ولذا قد تطلق القدرة على الحركة شيئاً ما كنا نحمله مختبئاً في العضلة التي لديها ذاكرة عن ذلك”.

فيما أوضحت خبيرة العلاج بالفنون الإبداعية، الطبيبة جاسلين بيوندو، في جامعة دريسكيل في فيلادلفيا أن فردية الرقص تجعله مختلفاً عن مجرد نشاط بسيط كركوب الدراجة، فهو يسمح للجميع بالتعبير عن أنفسهم وليس مجرد القيام بنشاط رتيب.

وعدا التأثير الإيجابي للعلاج بالرقص في الأشخاص الذين يعانون الاكتئاب والقلق، فإن قيمته النادرة بالفعل تظهر في قدرته على مكافحة أعراض الفصام، وهو اضطراب نفسي حاد.

فقد وجدت دراسة أجريت في عام 2021 بقيادة بيوندو أن مرضى الفصام الذين شاركوا في العلاج بالرقص كانوا أقل عرضة للإصابة بالهلوسة السمعية والبارانويا والتفكير الوهمي مقارنة بأولئك الذين استخدموا العلاج بالكلام بانتظام، وأن أولئك الذين شاركوا في الشكل الأكثر نشاطاً من العلاج عبروا أكثر عن مشاعرهم وتراجع مستوى التوتر النفسي لديهم.

    المزيد من الصحة

    متى تصبح الشامة مبعثًا للقلق؟
    صفار البيض
    إليك ما يفوّته جسمُك عندما تتخلّى عن صفار البيض!
    حبوب فياغرا
    هل ترفع المنشطات الجنسية خطر الإصابة بالعمى؟

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    القاتل سلفادور راموس 18 عاما
    عانى من التنمر.. معلومات وصور غريبة عن مهاجم تكساس
    الشرطة الأمريكية في محيط مسرح الجريمة في تكساس
    يوم دامٍ في تكساس.. مقتل 21 شخصاً غالبيتهم من الأطفال في هجوم على مدرسة ابتدائية
    لحظة انقضاض المسيرة الانتحارية على الدبابة الروسية
    فيديو مثير.. توثيق لحظة انقضاض مسيرة أوكرانية “انتحارية” على دبابة روسية!