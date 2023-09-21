خبر سار إلى عشاق الأجبان

الأجبان من الأطعمة المحببة لدى كثير من الأشخاص، وبخلاف طعمها اللذيذ لها العديد من الفوائد الصحية.

وجدت دراسة نشرت في مجلة Nutrients أن كبار السن الذين تناولوا الأجبان لديهم وظائف إدراكية أفضل مقارنة بأولئك الذين لم يفعلوا ذلك.

ومع ذلك، من المهم الإشارة إلى أن هذه الدراسة كانت قائمة على الملاحظة، مما يعني أنها لا تستطيع إثبات أن تناول الجبن أدى إلى تحسن الوظيفة الإدراكية.

ووجدت دراسة أخرى، نشرت في مجلة Frontiers in Aging Neuroscience، أن الجبن يحتوي على عدد من المركبات التي قد تكون مفيدة لصحة الدماغ. تشمل هذه المركبات:

الكولين: الكولين هو عنصر غذائي أساسي مهم للاتصال بين خلايا الدماغ والذاكرة.

فيتامين ب12: فيتامين ب12 مهم أيضًا لوظيفة خلايا الدماغ والوقاية من تلف الأعصاب.

أحماض أوميغا 3 الدهنية: ثبت أن أحماض أوميغا 3 الدهنية تقلل الالتهاب وتحمي الدماغ من التلف.

ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن الجبن يحتوي أيضًا على نسبة عالية من الدهون المشبعة والصوديوم. هذه العناصر الغذائية يمكن أن تكون ضارة بصحة الدماغ إذا تم استهلاكها بشكل زائد.

وبشكل عام، فإن الأدلة حول ما إذا كان تناول الجبن يمكن أن يمنع الخرف أم لا هي أدلة مختلطة. هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث لتأكيد نتائج الدراسات الحالية وتحديد الكمية المثلى من الجبن التي يجب استهلاكها لصحة الدماغ.

إذا كنت قلقًا بشأن خطر إصابتك بالخرف، فمن المهم التحدث مع طبيبك. يمكنهم مساعدتك في تطوير نظام غذائي وخطة نمط حياة مناسبة لك.