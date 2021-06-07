خبر سار... العلاج الإشعاعي قد يقلل من مخاطر الوفاة بسرطان البروستاتا

سرطان البروستاتا هو سرطان يحدث في غدة البروستاتا. وهي غدة صغيرة على شكل حبة الجوز موجودة لدى الذكور، وتنتج السائل المنوي الذي يغذي الحيوانات المنوية وينقلها.

وأظهرت دراسة دولية، أن العالج بالأشعة يخفض معدل الوفيات لدى الرجال المعرضين لخطر الموت بسبب سرطان البروستاتا.

وركزت الدراسة الجديدة، التي تضمنت بيانات عن أكثر من 26000 رجل على مدار ثلاثة عقود، على الرجال المصابين بسرطان البروستاتا عالي الدرجة الذي يمتد خارج البروستاتا أو ينتشر في العقد الليمفاوية. ووجد الباحثون انخفاضًا كبيرًا في خطر الوفاة بعد استخدام العلاج الإشعاعي المساعد.

وقال الدكتور أنتوني داميكو، رئيس قسم الجهاز البولي التناسلي في مستشفى بريجهام: ”لقد وجدنا أن نسبة كبيرة من الرجال المصابين بسرطان البروستاتا، كانوا أقل عرضة للوفاة بعد خضوعهم للعلاج الإشعاعي.

استفاد الباحثون من بيانات 26118 رجلاً عولجوا بين عامي 1989 و 2016 في جميع أنحاء الولايات المتحدة وألمانيا، بما في ذلك 2424 مريضًا كانوا أكثر عرضة للوفاة من سرطان البروستاتا على الرغم من خضوعهم للجراحة. وكشفت البيانات أن العلاج الإشعاعي المساعد كان مرتبطًا بانخفاض معدل الوفيات بمقدار الثلثين.

كما أظهرت نتائج الدراسة أنه بعد عشر سنوات من استئصال البروستاتا الجذري، والذي يتضمن إزالة البروستاتا والأنسجة المحيطة بها، كان معدل الوفيات لدى المرضى الذين عولجوا بالعلاج الإشعاعي المساعد 5٪، مقارنة بمعدل وفيات 22٪ لدى المرضى الذين لم يخضعوا للعلاج الإشعاعي.

يعد سرطان البروستاتا ثاني أكثر أنواع السرطانات شيوعًا بين الرجال في الولايات المتحدة، حيث تقدر الإحصائيات أنه في عام 2021 سيكون هناك أكثر من 248000 تشخيص جديد للمرض وأكثر من 34000 حالة وفاة بسببه، بحسب ما أورد موقع “يو بي آي” الإلكتروني.